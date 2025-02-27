Koçarlı Belediyesi Ramazan Öncesi Fırın Denetimlerine Devam Ediyor - Son Dakika
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Koçarlı Belediyesi Ramazan Öncesi Fırın Denetimlerine Devam Ediyor

Koçarlı Belediyesi Ramazan Öncesi Fırın Denetimlerine Devam Ediyor

Koçarlı Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde fırınlarda hijyen denetimlerine aralıksız devam ediyor. Başkan Özgür Arıcı, sağlıklı ekmek ve pide üretimi için fırınlarda gramaj, hijyen ve fiyat kontrollerinin titizlikle yapıldığını açıkladı.

27.02.2025 15:32  Güncelleme: 15:35
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Koçarlı Belediyesi, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde vatandaşların sağlıklı ve hijyenik şartlarda üretilen ekmek ve pideye ulaşmasını sağlamak amacıyla ilçe genelindeki fırınlarda denetimlerini sürdürüyor.

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı'nın talimatıyla zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, fırınlarda hijyen kuralları, gramaj standartları ve fiyat tarifeleri titizlikle kontrol ediliyor. Vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşması için yürütülen çalışmalarda, eksiklik tespit edilen işletmelere gerekli uyarılar yapılarak mevzuata uygun üretim konusunda bilgilendirme sağlanıyor.

Denetimlerle ilgili açıklama yapan Başkan Arıcı, "Ramazan ayında sofralarımıza gelen ekmek ve pidelerin hijyenik şartlarda üretilmesi bizim için büyük önem taşıyor. Hemşehrilerimizin sağlığını korumak adına denetimlerimize aralıksız devam edeceğiz" dedi.

Koçarlı Belediyesi yetkilileri, denetimlerin Ramazan boyunca da devam edeceğini belirterek, vatandaşlardan karşılaştıkları olumsuz durumları belediye zabıta ekiplerine bildirmeleri çağrısında bulundu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Koçarlı Belediyesi Ramazan Öncesi Fırın Denetimlerine Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Koçarlı Belediyesi Ramazan Öncesi Fırın Denetimlerine Devam Ediyor - Son Dakika
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