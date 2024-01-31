Koçarlı Belediyesi Şenköy Mahallesi Mezarlık Sorununu Çözüyor

Koçarlı İlçesine bağlı Şenköy Mahalle Mezarlığı'nın kapasitesi dolmasından dolayı cenazelerini defnedecek mezar yeri bulamayan mahalle sakinlerinin mezarlık isteğini Belediye Başkanı Nedim Kaplan çözüyor.
Vatandaşların, cenazelerini defnedecek mezar yeri bulmakta zorluk çektiğini belirterek Belediye Başkanı Nedim Kaplan'dan sorunun biran önce çözülmesini istemişlerdi. Mezarlık yeriyle ilgili çalışma başlatan Başkan Kaplan, mezarlığın genişleme çalışmasını başlatarak soruna kısa zamanda çözüm buldu.
Yapılan çalışmaları incelemek için Şenköy Mahallesi'ne giden Başkan Kaplan'ı burada Şenköy Mahallesi Muhtarı Selahattin Cenger ve mahalle sakinleri karşıladı. Kaplan burada yaptığı inceleme sonrasında "Şenköy mahallemizin kanayan yarası sarılıyor. Şenköy Mahallemizin mezarlığının dolması nedeniyle yeni mezarlık alanı için başlayan çalışmaları mahalle muhtarımız Selahattin Cenger ile birlikte inceleme gerçekleştirdik. Verdiğimiz talimatlar ile kısa süre içerisinde mevcut mezarlık alanı genişletilerek yeni kurulacak mezarlık alanı kullanıma uygun hale getirilecek" dedi.
Mevcut mezarlıklarının dolduğundan dolayı cenazeleri gömecek yer kalmadığını söyleyen Muhtar Cenger, "Koçarlı Belediye Başkanımız Nedim Kaplan'a sorunumuzu anlattık. Fen işleri ile çalışma başlatarak mezarlığımızın genişletme çalışmasını başlattı. Kendisine köylüm adına teşekkür ediyorum" dedi.
Cenger "Koçarlı Belediye Başkanımız Nedim Kaplan'dan talepte bulunduk ve başkanım mahallemizin artan mezarlık ihtiyacını karşılamak için mezarlık alanında genişletme çalışmasına başlattı. Çalışmaların tamamlanmasıyla mahallenin kanayan yarası çözülecek" dedi.
Şenköy Mahallesi Muhtarı Selehattin Cenger çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Kaplan'a teşekkür etti. Yapılan çalışmaların ardından mahallede 50 yıl boyunca, defin için yeni bir mezar alanına ihtiyaç duyulmayacağını ifade eden Cenger "Mezarlığımızda defin için yer kalmamıştı. Yaşanan bu sorun, mahallemizin uzun süredir kanayan sorunuydu. Çözüme kavuşturulmasından dolayı oldukça mutluyuz. Çalışmaların tamamlanmasıyla ileriye dönük en az 50 yıl boyunca mezarlık sorunumuz kalmamış olacak. Başkanımıza, mahalle sakinlerimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.
Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, ilçede yaşanan sorunları, kalıcı çözümler üreterek ortadan kaldıklarını belirterek, "Şenköy mahallemizin kanayan yarası sarılıyor. Şenköy Mahallemizin mezarlığının dolması nedeniyle yeni mezarlık alanı için başlayan çalışmaları mahalle muhtarımız Selahattin Cenger ile birlikte inceleme gerçekleştirdik. Verdiğimiz talimatlar ile kısa süre içerisinde mevcut mezarlık alanı genişletilerek yeni kurulacak mezarlık alanı kullanıma uygun hale getirilecek. Şenköy Mahallemizde bulunan mezarlıkta halkımızın talebi üzerine bakım ve genişletme çalışmaları başlattık. Yaptığımız çalışma neticesinde 50 yıllık sorunu çözüme kavuşturuyoruz. Koçarlı Belediyesi olarak halkımızın taleplerini iş programımız ve çalışma takvimimiz çerçevesinde yerine getiriyor, kalıcı çözümlerle sorunları ortadan kaldırıyoruz" diye konuştu. - AYDIN
İYİ Parti lideri Meral Akşener, seçim çalışmalarına ilişkin kampanya görsellerinin İstanbul, İzmir ve Ankara'da belediye baskısı nedeniyle bilboadlara asılamadığını söyledi. Akşener, "Bugün de istiyor ki bilboardsız seçim kampanyaları yapalım. Bu sefer önümüze engel çıkarak iktidar değil ana muhalefet, saray değil belediye, Saray değil, Saraçhane." dedi.
CHP'de İzmir ilçe adaylarının duyurulmasıyla ismi listede yer almayan Hacer Foggo, tepkisini sosyal medya hesabı üzerinden gösterdi. CHP lideri Özgür Özel ise konuyla ilgili açıklama yaparak büyük bir itiraz olduğunu belirtti.
İstanbul özelinde yapılan son ankette AK Parti'nin adayı Murat Kurum yüzde 40.67 ile ilk sırada, CHP'li Ekrem İmamoğlu ise yüzde 40.35 ikinci sırada yer aldı. Aday çıkarması durumunda DEM Parti'ye oy vereceklerini ifade edenlerin oranı ise yüzde 5.34 olarak belirlendi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, Süper Lig'deki yenilikler hakkında açıklamalarda bulundu. Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ve VAR kayıtlarının yayınlanması gibi konulara değinen Eröğüt, VAR kayıtlarının kamuoyuyla paylaşılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Ayrıca, yabancı gözlemcilerin Türk hakemliğinde belirleyici olacağını ve Merkez Hakemler Kurulu'nun yapısının değiştirileceğini ifade etti.
Kars'ta Sibirya soğuklarının etkisiyle termometreler eksi 21 dereceyi gösterdi. Soğuktan dolayı vatandaşların kirpikleri donarken, araçlar dondu. Bir manav ise sebzelerini soğuktan korumak için battaniyeyle örttü. Ağaçlar buzdan çiçek açarken, sokakta yürümek zorlaştı. Sokak köpekleri ve yaban hayvanları da soğuktan etkilendi.
Tutuklu bulunan TİP Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi dün TBMM'yi karıştırdı. Özellikle kararı okuyan Bekir Bozdağ, eleştirilerin hedefi olurken TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un orada olmaması dikkat çekti. Kurtulmuş'un kararın okunduğu gün bir dizi ziyaret için BAE'ye gittiği öğrenildi.
Çocuklarıyla Uludağ'da tatil yapan şarkıcı Yeliz Yeşilmen, "Bir fincan Türk kahvesi 200, tatlı 550, et yemeği ise 3 bin 700 TL" diyerek fiyatlara isyan etti.
Meteoroloji, valilik ve AKOM'un uyarılarına rağmen İstanbul'da beklenen kar yağışı gerçekleşmedi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, şehrin ısı adası olmasının kar yağışını engellediğini belirtti. Deniz suyu sıcaklıklarının düşmesi halinde İstanbul'un merkezinde de kar yağışı olabileceği ifade edildi.
Son Dakika › Yerel › Koçarlı Belediyesi Şenköy Mahallesi Mezarlık Sorununu Çözüyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?