Koçarlı Belediyesi Şenköy Mahallesi Mezarlık Sorununu Çözüyor

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Koçarlı İlçesine bağlı Şenköy Mahalle Mezarlığı'nın kapasitesi dolmasından dolayı cenazelerini defnedecek mezar yeri bulamayan mahalle sakinlerinin mezarlık isteğini Belediye Başkanı Nedim Kaplan çözüyor.

Vatandaşların, cenazelerini defnedecek mezar yeri bulmakta zorluk çektiğini belirterek Belediye Başkanı Nedim Kaplan'dan sorunun biran önce çözülmesini istemişlerdi. Mezarlık yeriyle ilgili çalışma başlatan Başkan Kaplan, mezarlığın genişleme çalışmasını başlatarak soruna kısa zamanda çözüm buldu.

Yapılan çalışmaları incelemek için Şenköy Mahallesi'ne giden Başkan Kaplan'ı burada Şenköy Mahallesi Muhtarı Selahattin Cenger ve mahalle sakinleri karşıladı. Kaplan burada yaptığı inceleme sonrasında "Şenköy mahallemizin kanayan yarası sarılıyor. Şenköy Mahallemizin mezarlığının dolması nedeniyle yeni mezarlık alanı için başlayan çalışmaları mahalle muhtarımız Selahattin Cenger ile birlikte inceleme gerçekleştirdik. Verdiğimiz talimatlar ile kısa süre içerisinde mevcut mezarlık alanı genişletilerek yeni kurulacak mezarlık alanı kullanıma uygun hale getirilecek" dedi.

Mevcut mezarlıklarının dolduğundan dolayı cenazeleri gömecek yer kalmadığını söyleyen Muhtar Cenger, "Koçarlı Belediye Başkanımız Nedim Kaplan'a sorunumuzu anlattık. Fen işleri ile çalışma başlatarak mezarlığımızın genişletme çalışmasını başlattı. Kendisine köylüm adına teşekkür ediyorum" dedi.

Cenger "Koçarlı Belediye Başkanımız Nedim Kaplan'dan talepte bulunduk ve başkanım mahallemizin artan mezarlık ihtiyacını karşılamak için mezarlık alanında genişletme çalışmasına başlattı. Çalışmaların tamamlanmasıyla mahallenin kanayan yarası çözülecek" dedi.

Şenköy Mahallesi Muhtarı Selehattin Cenger çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Kaplan'a teşekkür etti. Yapılan çalışmaların ardından mahallede 50 yıl boyunca, defin için yeni bir mezar alanına ihtiyaç duyulmayacağını ifade eden Cenger "Mezarlığımızda defin için yer kalmamıştı. Yaşanan bu sorun, mahallemizin uzun süredir kanayan sorunuydu. Çözüme kavuşturulmasından dolayı oldukça mutluyuz. Çalışmaların tamamlanmasıyla ileriye dönük en az 50 yıl boyunca mezarlık sorunumuz kalmamış olacak. Başkanımıza, mahalle sakinlerimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, ilçede yaşanan sorunları, kalıcı çözümler üreterek ortadan kaldıklarını belirterek, "Şenköy mahallemizin kanayan yarası sarılıyor. Şenköy Mahallemizin mezarlığının dolması nedeniyle yeni mezarlık alanı için başlayan çalışmaları mahalle muhtarımız Selahattin Cenger ile birlikte inceleme gerçekleştirdik. Verdiğimiz talimatlar ile kısa süre içerisinde mevcut mezarlık alanı genişletilerek yeni kurulacak mezarlık alanı kullanıma uygun hale getirilecek. Şenköy Mahallemizde bulunan mezarlıkta halkımızın talebi üzerine bakım ve genişletme çalışmaları başlattık. Yaptığımız çalışma neticesinde 50 yıllık sorunu çözüme kavuşturuyoruz. Koçarlı Belediyesi olarak halkımızın taleplerini iş programımız ve çalışma takvimimiz çerçevesinde yerine getiriyor, kalıcı çözümlerle sorunları ortadan kaldırıyoruz" diye konuştu. - AYDIN