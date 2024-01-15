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Koçarlı Belediyesi Soğuk Havada Çorba İkramı Yaptı - Son Dakika
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Koçarlı Belediyesi Soğuk Havada Çorba İkramı Yaptı

Koçarlı Belediyesi, her Pazartesi olduğu gibi bu hafta başında da vatandaşlara çorba ikram etti. Soğuk havada sıcak çorbayla ısınan vatandaşlar, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'a teşekkür etti. İlçe esnafı ve pazarcı esnafı için kurulan çadırlarda ikram edilen çorbalar, kahvaltı yapamayan ve üşüyen vatandaşları memnun etti. Başkan Kaplan, çorba ikramlarının her Pazartesi devam edeceğini belirtti.

Koçarlı Belediyesi Soğuk Havada Çorba İkramı Yaptı
15.01.2024 - 10:08,  Güncelleme: 10:11
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Koçarlı Belediyesi tarafından her Pazartesi olduğu gibi bu hafta başında da yapılan çorba ikramı vatandaşları memnun ederek içini ısıttı. Soğuk havada sıcak çorbayla ısınan vatandaşlar, kendilerine çorba ikram eden Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'a teşekkür etti.

Koçarlı Belediyesi sabahın erken saatlerinde ilçe esnafı ve tezgahlarını açan pazarcı esnafı ile soğuk havada alışveriş yapan vatandaşlar için her yıl olduğu gibi bu yılda sabah çorbası uygulaması başlattı. Durmuş Terzioğlu Caddesi ve Park Caddesi olmak üzere 2 ayrı noktada kurulan çadırlarda ikram edilen çorbalar, kahvaltı yapma imkanı bulamayan ve soğuk havada üşüyen vatandaşları memnun etti. Soğuk havada ikram edilen sıcak çorbaları içen vatandaşlar, çorba ikramı için Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'a teşekkür etti.

"Soğuk havada içimizi ısıttı"

Esnaflar ve vatandaşlar sıcak çorba uygulamasından duydukları memnuniyetlerini dile getirerek, "Soğuk havada içimiz çorba ile ısındı. Kahvaltı yapamamıştık. Bu havalarda sıcak çorba güzel oluyor. Başkanımızda Allah razı olsun, hem gönlümüzü hem de içimizi ısıtıyor" ifadelerini kullandılar.

"Her Pazartesi devam edecek"

İlçenin iki noktasında vatandaşlara çorba ikramı yapıldığını ve her Pazartesi günü bu uygulamanın süreceğini ifade ederek kendi elleriyle vatandaşlara çorba ikramında bulunan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan; "Havaların soğuması ile ilçe pazarımızın kurulduğu iki ayrı noktada vatandaşlarımıza çorba ikramında bulunuyoruz. Ayrıca personelimiz de gelip alamayan esnaflarımıza tepsilerle dağıtım yapıyorlar. Her kış ayında olduğu gibi bu kışta çorba ikramı uygulamamızı başlattık. Gerek tezgahlarını açan pazarcı esnafımız, gerek dükkanlarını açan yerel esnafımız ile soğuk havada alışveriş yapan vatandaşlarımızın bir nebze de olsa içini ısıtmak istedik. Vatandaşlarımıza hizmet etmek ve memnuniyetlerini görmek bizleri de mutlu ediyor. Çorba ikramlarımız her Pazartesi günü aynı noktalarda devam edecek" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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