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Koçarlı Belediyesi Üç Aylar İçin Kuran-ı Kerim Ziyafeti Düzenledi - Son Dakika
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Koçarlı Belediyesi Üç Aylar İçin Kuran-ı Kerim Ziyafeti Düzenledi

Koçarlı Belediyesi, üç ayların gelişi münasebetiyle Kuran-ı Kerim ziyafeti düzenledi. İl Müftüsü ve İlçe Müftüsü tarafından yapılan konuşmalar ve okunan ilahilerle Koçarlılılar muhteşem bir gece yaşadı.

Koçarlı Belediyesi Üç Aylar İçin Kuran-ı Kerim Ziyafeti Düzenledi
27.01.2024 - 10:58,  Güncelleme: 11:01
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Koçarlı Belediyesi, üç ayların gelişi münasebetiyle Kuran-ı Kerim ziyafeti düzenledi.

Koçarlı Belediyesi 14 Mayıs Milli İrade Konferans Salonu'nda gerçekleşen Kuran-ı Kerim Ziyafeti'nde İl Müftüsü Hasan Güneş ve Koçarlı İlçe Müftüsü Kazım Ünsal tarafından günün önemini anlatan konuşma yapılırken, Kur'an-ı Kerim tilavetleri, birbirinden güzel ilahiler, kasideler, naatlar, salalar ve duaların yer aldığı programla Koçarlılılar muhteşem bir gece yaşadı. Efeler Müftülüğü Dini Musiki Korosu ise okudukları kuran tilaveti, şiir ve ilahilerle geceye katılanlara duygulu anlar yaşatarak gönülleri coşturdu.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, gecede yaptığı konuşmada "Cenabı Allah, Recep ve Şaban aylarını bizlere mübarek eylesin ve bizleri Ramazana kavuştursun. Üç aylarımız mübarek olsun. Maneviyat ve huzur dolu mübarek günlerin başlangıcı olan, içerisinde kandillerimizin ve Ramazan ayının olduğu mübarek üç ayları idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Üç aylar, Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içerisine alan, dini duygularımızın yoğunluk kazandığı, merhamet, yardımlaşma ve dayanışma hislerimizin en üst noktaya ulaştığı zamanlardır. Hemşehrilerim ve tüm İslam aleminin üç aylarını kutluyorum" dedi.

Gerçekleşen Kuran-ı Kerim ziyafeti programına, Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, İlçe Müftüsü Kazım Ünsal, Efeler Müftülüğü Dini Musiki Korosu, hatipler ve vatandaşlar katıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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