Koçarlı'da boğa güreşi hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika
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Koçarlı'da boğa güreşi hazırlıkları tamamlandı

16.03.2022 15:16
Koçarlı'da boğa güreşi hazırlıkları tamamlandı

Aydın'ın Koçarlı İlçesinde hafta sonu birincisi düzenlenecek olan yılın ilk "Boğa Güreşi Festivali" için hazırlıklar tamamlandı.

Aydın'ın Koçarlı İlçesinde hafta sonu birincisi düzenlenecek olan yılın ilk "Boğa Güreşi Festivali" için hazırlıklar tamamlandı.

19 Mart Cumartesi günü kortej yürüyüşü ile başlayacak olan "Boğa Güreşi Festivali" 20 Mart Pazar günü ise Yeniköy Güreş Alanında gerçekleşecek olan güreşlerle devam edecek. Şampiyon boğalara ev sahipliği yapacak olan Koçarlı'da heyecanla güreşlerin başlaması ve yılın ilk güreşi olması dolayısıyla güreşe hasret kalan güreş severlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Koçarlı'da ilk kez düzenlenecek olan ve Aydın'ın en önemli kültürel etkinliklerinden biri olan Boğa Güreşi festivali için herhangi bir aksaklık yaşanmaması için Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın talimatı ile tertip komitesi titiz davranıyor.

Renkli görüntülere sahne olacak olan 1. Koçarlı Boğa Güreşi Festivalinde yaklaşık 100 boğa rakipleriyle karşı karşıya gelecek. Güreşlerde ayrıca Baş, Baş üstü, Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve Bayrak güreşi olmak toplam 17 ayrı kupa karşılaşması nefesleri kesecek.

1. Koçarlı Boğa Güreşi Festivali, 19 Mart Cumartesi günü saat 14.00'da Koçarlı Cumhuriyet Meydanı'nda start alacak olan kortej yürüyüşü ile başlayacak. Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın önderliğinde tertip komitesi, Koçarlı halkı, şampiyon boğaların ve davul zurna ekiplerinin eşliğinde gerçekleşecek olan kortej sonrası 20 Mart Pazar günü ise saat 10.00'da Yeniköy Güreş Festival alanında boğalar birinci olmak için güreşecek.

Aydın'ın en önemli kültürel etkinlikleri arasında yer alan geleneksel boğa güreşlerinin bu yıl Koçarlı'da ilk kez gerçekleşeceğini ifade eden ve herkesi festivale davet eden Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, "Yeniköy mahallemizde yaptığımız festival alanımızda bu yıl boğa güreşi festivali düzenleme kararı aldık. 2022 yılı takvimi ile yılın ilk güreşini Koçarlı'da gerçekleştireceğiz. Düzenlenecek olan Boğa Güreşi Festivali ayrıca ilçe tarihinin ilk boğa güreşi festivali olma özelliği taşıyor. Festivalimize Ege, Marmara bölgesi başta olmak üzere Çanakkale, İzmir, Muğla ve Aydın'ın ilçelerinden 100 boğa katılacak. Boğalar Kaymakamlık Kupası, Belediye Başkanlığı Kupası, olmak üzere farklı kategorilerde de mücadele edecekler. Boğa sahiplerine başarılar diliyorum ve tüm boğa güreşi severleri 20 Mart tarihinde Yeniköy arenamıza bekliyoruz" diye konuştu. - AYDIN

Koçarlı'da boğa güreşi hazırlıkları tamamlandı
Koçarlı'da boğa güreşi hazırlıkları tamamlandı
Koçarlı'da boğa güreşi hazırlıkları tamamlandı

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Hisarcık, Koçarlı, Aydın, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Koçarlı'da boğa güreşi hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika


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