Koçarlı'da Tarihi Yapıların Restorasyonu İçin Müjdeli Haber - Son Dakika
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Koçarlı'da Tarihi Yapıların Restorasyonu İçin Müjdeli Haber

Koçarlı\'da Tarihi Yapıların Restorasyonu İçin Müjdeli Haber

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Cihanoğlu Kulesi ve Cihanoğlu Konağı'nın restorasyonu ile ilgili müjdeli haberi verdi. Tarihi yapılar, turizme kazandırılmak için kapsamlı bir restorasyon çalışmasıyla yenilenecek.

02.08.2024 09:17  Güncelleme: 09:19
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Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Koçarlı'nın tarihi sembolü olan Cihanoğlu Kulesi ve Cihanoğlu Konağı'nın restorasyonu ile ilgili müjdeli haberi verdi. Başkan Arıcı'nın girişimleri ile Koçarlı'nın tarihine ışık tutan ve ilçenin simgesi haline gelen Cihanoğlu Kulesi ve Cihanoğlu Konağı, kapsamlı bir restorasyon çalışması ile turizme kazandırılacak.

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ile yaptığı görüşmelerin ardından tarihi yapıların proje çalışmalarına hız verileceğini açıkladı. Başkan Arıcı, "Cihanoğlu Kulesi ve Konağı, ilçemizin en önemli tarihi miraslarından biri. Bu değerleri gelecek nesillere aktarmak ve turizme kazandırmak için gerekli tüm adımları atıyoruz" dedi.

Başkan Arıcı'nın girişimleri ve çabaları ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Restorasyon Daire Başkanlığı tarafından geçtiğimiz 22 Nisan da 2024 yılı birim fiyatlarıyla güncellenen restorasyon maliyetinin onaylandığını ifade edilirken, bununla birlikte restorasyon sürecinin kısa zamanda başlayacağı öğrenildi.

Başkan Arıcı, Cihanoğlu Kulesi ve Konağı'nın restore edilerek, Cihanoğullarına ve Koçarlı'ya yakışır bir hale getirileceğini belirtti. Proje kapsamında, tarihi yapıların özgün dokusuna sadık kalınarak, modern restorasyon teknikleri ile yenileneceğini ve bu süreçte alanında uzman ekiplerle çalışılacağını ifade etti. "Bu restorasyon, sadece tarihi yapıları korumakla kalmayacak, aynı zamanda ilçemize önemli bir turizm potansiyeli de kazandıracak" diyen Arıcı, projenin Koçarlı ekonomisine de büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ile yapılan görüşmelerde, projelerin hazırlanması ve gerekli izinlerin alınması için hızlı adımlar atıldığı bilgisini paylaşan Başkan Arıcı, kısa süre içinde restorasyon çalışmalarına başlanacağını söyledi.

"Hedefimiz, Cihanoğlu Kulesi ve Konağı'nı en kısa zamanda turizme kazandırmak. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Restorasyon Daire Başkanlığı tarafından girişimlerimiz ve çabalarımız sonucunda geçtiğimiz 22 Nisan da 2024 yılı birim fiyatlarıyla restorasyon maliyeti onaylandı. İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından ise restorasyon çalışması için görüşmelerimiz devam ediyor. Bu değerli yapılar, ilçemizin tarihine ışık tutacak, turizm açısından da cazibe merkezi haline gelecek" şeklinde konuştu.

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, projenin hayata geçirilmesi ile birlikte Koçarlı'nın, tarihi ve kültürel değerleri ile ön plana çıkan bir turizm merkezi olacağını belirtti. Arıcı, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından düzenlenecek etkinliklerle tarihi yapıların tanıtımının yapılacağını ve ziyaretçilere açılacağını da sözlerine ekledi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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