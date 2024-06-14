Koçarlı'da Yapımı Süren Projeler İncelendi

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Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli, ilçede yapımı süren önemli projeleri yerinde inceleyerek çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli, ilçede yapımı süren Cemevi, İmam Hatip Ortaokulu, Kapalı Yüzme Havuzu, Kapalı Spor Salonu ve Gençlik Merkezi çalışmalarını yerinde inceledi. Kaymakam Tepeli, ilk olarak yapımı devam eden Cemevi'ni ziyaret etti. İmam Hatip Ortaokulu'nun inşaat sahasında da incelemelerde bulunan Kaymakam Tepeli, eğitim kurumunun tamamlanmasıyla birlikte öğrencilerin daha modern ve donanımlı bir ortamda eğitim göreceklerini belirtti. Kaymakam Tepeli, Kapalı Yüzme Havuzu ve Kapalı Spor Salonu inşaatlarını da ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Bu tesislerin tamamlanmasıyla Koçarlı'daki spor faaliyetlerinin daha geniş kitlelere ulaşacağını ifade etti. Özellikle gençlerin spor yapma imkanlarının daha da artacağını ve sağlıklı yaşam konusunda önemli katkılar sağlayacağını belirtti. Son olarak Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulunan Kaymakam Tepeli, gençlerin sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri bu merkezde çalışmaların planlandığı gibi sürdüğünü aktardı. Gençlik Merkezi'nin açılmasıyla birlikte Koçarlı'daki gençlere yönelik hizmetlerin önemli ölçüde artacağına dikkat çekti. - AYDIN