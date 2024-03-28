Koçarlı\'da İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, zirai ilaç ve gübre bayilerini denetliyor

Aydın'ın verimli tarım arazilerine sahip ilçelerinden biri olan Koçarlı'da İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ziraat mühendisleri periyodik olarak zirai ilaç ve gübre bayilerini denetliyor.
Koçarlı İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, zirai ilaç ve gübre bayilerinin denetimlerini sürdürerek tarımsal üretimin daha sağlıklı ve verimli bir şekilde gerçekleşmesine katkı sağlamaya devam ediyor. Koçarlı'da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ziraat mühendisleri, denetimler sırasında zirai ilaç ve gübrelerin depolama şartlarını satış öncesinde etiket ve ambalaj kontrolünü, ürünlerin ruhsatlı olup olmadığını ve çevreye zararlı olabilecek unsurların bulunup bulunmadığını titizlikle inceliyor. Çevre ve insan sağlığını korumak adına büyük önem taşıyan denetimler; ürünlerin depolama şartları, satış lisansları, kullanım talimatlarına uygunluğu gibi önemli unsurları kapsıyor. Gerçekleştirilen bu denetimler, tarım sektörünün sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde gelişmesine katkı sağlarken, çiftçilerin de güvenilir ve kaliteli tarım ürünlerine erişimini sağlıyor. - AYDIN
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Solana'nın yerel kripto para birimi SOL ve meme tabanlı kripto para birimi The Book of Meme (BOME), kripto para piyasasında ve sosyal medyada dikkat çekici performanslar sergileyerek büyük ilgi görüyor. SOL'un fiyatı son yedi gün içinde yüzde 45 artarak 200 dolar seviyesini aşarken, BOME de piyasaya sürülmesinden bu yana yüzde 82 değer kazandı. Solana'nın yarattığı hareketlilik, DeFi ekosistemine olan ilginin artmasıyla da paralellik gösteriyor.
Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adayı Gökhan Zan, partinin adaylığını geri çekmesiyle ilgili konuştu. Parti açıklamasının yasal ve siyasal karşılığı olmadığını belirten zan, şantaj ve tehditlere boyun eğmeyeceğini vurguladı.
Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adaylığını geri çektiği Gökhan Zan "Tehdit ve şantaja maruz kaldım" ifadelerini kullanırken kamuoyu bomba bir iddiayla sarsıldı. Zan'ın bir aracı üzerinden adaylıktan çekilmemesi karşılığında AK Parti'den 5 milyon dolar talep ettiği, ikinci bir görüşmede ise TRT spor yorumculuğu talep ettiği öne sürüldü. Söz konusu iki pazarlığın kayıtlarına erişen TİP'in de Gökhan Zan ile ilgili böyle bir karar aldığı ifade ediliyor.
Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne üç balistik füze fırlattığını açıkladı. Füzelerin yaklaşık 300 kilometre mesafe katederek Japon Denizi'ne düştüğü belirtildi. Denemeler, Kore Yarımadası'nda barışı ve istikrarı tehdit ettiği gerekçesiyle şiddetle kınandı. Japonya Başbakanı, füze denemelerini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal olarak nitelendirdi.
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