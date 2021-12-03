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Koçarlı Mersinbelen Göleti'nde çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Koçarlı Mersinbelen Göleti'nde çalışmalar sürüyor

03.12.2021 10:37
Koçarlı Mersinbelen Göleti'nde çalışmalar sürüyor

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Devlet Su İşler (DSİ) tarafından yapılan Mersinbelen Hayvan İçme Suyu (HİS) Göleti'nin yapım çalışmaları devam ediyor.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Devlet Su İşler (DSİ) tarafından yapılan Mersinbelen Hayvan İçme Suyu (HİS) Göleti'nin yapım çalışmaları devam ediyor.

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Koçarlı'nın Kızılcabölük, Mersinbelen ve Bağarcık Göletleri için yaklaşık 10 milyon TL'lik bir proje hazırlandı. Kırsal mahallelerdeki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgede yapılan hayvancılık arttırılarak kırsal kalkınmaya destek sağlanması hedefleniyor. Proje çerçevesinde Kızılcabölük Göleti tamamlanırken, Mersinbelen HİS Göleti'nde çalışmalar aralıksız sürüyor.

Koçarlı'ya bağlı Mersinbelen Mahallesi'nde yapım çalışmaları devam eden Mersinbelen HİS Göleti'nin kırsal kalkınmaya büyük destek sağlayacağını belirten DSİ 21. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, "Tamamlandığında toplamda 86 bin metreküp su tutma hacmine sahip olacak gölet bölgedeki hayvancılığın gelişimine büyük katkı sağlayacak. Mersinbeleni Göleti'nin ardından yapım çalışmaları başlayacak olan Bağarcık Göleti'nin de tamamlanmasıyla birlikte göletlerde tutulacak su, metrelerce uzunluğundaki borularla mahallelere ulaştırılacak" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Koçarlı Mersinbelen Göleti'nde çalışmalar sürüyor
Koçarlı Mersinbelen Göleti'nde çalışmalar sürüyor
Koçarlı Mersinbelen Göleti'nde çalışmalar sürüyor

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, İçme Suyu, Koçarlı, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Koçarlı Mersinbelen Göleti'nde çalışmalar sürüyor - Son Dakika


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