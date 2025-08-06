Kocasinan'a Yeni Aile Sağlığı Merkezi Müjdesi - Son Dakika
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Kocasinan'a Yeni Aile Sağlığı Merkezi Müjdesi

Kocasinan\'a Yeni Aile Sağlığı Merkezi Müjdesi
06.08.2025 12:48  Güncelleme: 12:50
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erciyesevler Mahallesi'ne yeni bir Aile Sağlığı Merkezi yapılacağını açıkladı. Başkan, topluma sağlık hizmeti sunma hedefleri doğrultusunda 20'ye yakın merkez kazandırdıklarını belirtti.

Kocasinan'a bu zamana kadar 20'ye yakın yeni Aile Sağlığı Merkezi kazandıran Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erciyesevler Mahallesi'ne de yeni bir Aile Sağlığı Merkezi yapılacağının müjdesini verdi.

Ağustos ayı meclis toplantısında Erciyesevler Mahallesi'ne Aile Sağlığı Merkezi yapılması için karar aldıklarını hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, özellikle ilçe sakinlerinin kendi mahallelerinde sağlık hizmetine ulaşabilmesini hedeflediklerini ve bu hedefi birer birer yerine getirmeye devam ettiklerini söyledi.

Belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sağlık alanındaki yatırımlarla da Türkiye'ye örnek olduklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Yaptığımız Aile Sağlığı Merkezlerinin Kocasinan'ımıza ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Kocasinan'ımız ve Kayseri'miz büyüyor. Daha da gelişen ilçemizin her bir noktasında vatandaşımıza hizmet edecek mekanlara ihtiyaç duyuluyor. Mahallelerimizin bir kısmında mevcut Aile Sağlığı Merkezlerimiz var fakat fiziki şartları hizmet verebilecek durumunu kaybetmiş ve iyileştirilmesi gereken bir duruma gelmişler. Bu noktada vatandaşlarımıza daha güzel hizmet vermek ve hayatlarını kolaylaştırmak için gayret ediyoruz. Göreve geldiğimden bu yana yaklaşık 20 adet Aile Sağlığı Merkezi'ni Kayseri'mize kazandırdık. Yine mecliste aldığımız karar ile Erciyesevler Mahallesi'nde bir sağlık merkezinin protokolü imzalanacak. Özellikle hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz. Allah hayırlarını kabul etsin. Şehrimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Büyük ve güçlü Türkiye için çalıştıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "İnsanı merkez alarak yüksek teknolojiyi kullanan, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir şehirler inşa ediyoruz. Modern ve marka şehir olan Kayseri'ye yakışır projeler üretiyoruz. Geleceğin Kocasinan'ını inşa ederken, enerji verimliliğini ön planda tutan, çağın şartlarına uygun, teknolojiye ayak uyduran ve geleceğe yön verecek çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu doğrultuda Yeni Kocasinan'ı hazırlamak için 44 kırsal, 44 merkez mahalle olmak üzere toplam 88 mahallenin her birinde yoğun bir şekilde çalışma yürütmekteyiz. Yaşamak ve yaşatmak için gece gündüz demeden ilçemize hizmet ulaştırmanın gayreti içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şeyh Edebali'nin söylediği gibi 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla, 'Halka hizmeti Hakk'a hizmet' olarak gören belediyecilik anlayışıyla hizmet üretiyoruz. İnsan odaklı projelerimizle vatandaşların yüreğine dokunan hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerle vatandaşların refahına ve mutluluğuna katkı sunduklarını sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

kayseri, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocasinan'a Yeni Aile Sağlığı Merkezi Müjdesi - Son Dakika

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