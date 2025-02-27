Kocasinan Akademi, Ailelerin Mutluluğu İçin Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Kocasinan Akademi, Ailelerin Mutluluğu İçin Çalışmalarını Sürdürüyor

Kocasinan Akademi, Ailelerin Mutluluğu İçin Çalışmalarını Sürdürüyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi'yi ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi. Başkan, tesislerin aile bireylerinin mutluluğunu artırdığına vurgu yaparak, kursiyerleri tebrik etti ve eğitimlerin sosyal hayata katılımı güçlendirdiğini belirtti.

27.02.2025 14:26  Güncelleme: 14:29
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; Kayseri'nin en büyük tesisi olan Kocasinan Akademi Ertuğrulgazi'yi ziyaret edip, kursiyerlerle bir araya geldi. Kocasinan Akademi'nin 'Kocaman bir aile' olduğu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, ilçeye kazandırdıkları 43 tesisle özellikle aile bireylerinin mutluluğunu ve huzurunu artırdığını söyledi.

Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi'nde Kocasinan Akademi eğitim gören kursiyerlerle sohbet edip, kitaplar hediye eden Başkan Çolakbayrakdar, her biri emek gerektiren el emeği göz nuru ürünler için onları tebrik etti. Kurslardaki ürün çeşitliliğinden memnuniyet duyan Başkan Çolakbayrakdar; "Kurslar sayesinde hanım kardeşlerimiz, el işi becerilerini geliştirmek ve aile ekonomisine katkıda bulunmanın yanı sıra sosyal hayata aktif olarak katılmanın mutluluğunu yaşıyor. Hanım kardeşlerimizin azimleri ve yorulmak bilmeyen elleri ile üretmeye, bilgi ve becerilerini artırmaya, ev ekonomilerine katkıda bulunmaya devam ediyorlar" dedi. Kocasinan Akademi ile çok çeşitli alanlarda hizmet verdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar; "Belediye olarak akla gelen rutin çalışmalar, yol, asfalt, kaldırım gibi hizmetlerin ötesinde özellikle insana değer veren, onun yaşamını anlamlı kılan, gündelik hayatın içerisinde karşısına çıkan zorlukları aşabilme noktasında destek verecek çalışmalara imza atmaya çalışıyoruz. Kocasinan Akademi tesislerinin yanı sıra Çocuk Kulübü, Gençlik Kulübü ve spor merkezleri gibi 43 tesisimiz vatandaşlarımızın hizmetindedir. Tesislerdeki temel hedefimiz, hemşehrilerimizin daha fazla sosyalleşmesi ve mutlu olmasıdır. Bu doğrultuda Kocasinan Akademi çatısı altında genç, yaşlı, kadın, erkek olmak üzere toplumun her kesiminden herkesin kişisel donanımlarını artırmak, saklı kalmış yeteneklerini gün yüzüne çıkarmak için eğitim faaliyetleri yürütüyoruz. Haftanın belirli günlerinde katılım göstererek, el emeği göz nuruyla çok sayıda eser ortaya koyan hanım kardeşlerimizin verilen eğitimlerden son derece memnun olduklarını gördük. Göz nuru eserlerin ve geçmişten günümüze kadar nakışla işlenmiş eşyaların gün yüzüne çıkartılmasından son derece mutlu olduk. Kursiyerlerimiz, almış oldukları eğitimlerle her geçen gün daha da donanımlı hale geliyor ve kendilerini geliştiriyorlar. Gerekli eğitim sağlandığında ve imkan sunulduğunda çok güzel eserlerin ortaya çıktığını bizlere gösteren hanım kardeşlerime kolaylıklar diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Kocasinan Akademi'nin 'Kocaman bir aile' olduğu ve kendilerine terapi etkisi yaptığını vurgulayan kursiyerler ise; "Bizleri ziyaret edip, hep yanında olduğunu hissettiren Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar'a çok teşekkür ediyoruz. Açmış olduğu tesisler sayesinde çeşitli kurslardan eğitim alıyoruz ve kurslar sayesinde, bizler hem sosyal hayata katılarak yeni arkadaşlıklar ediniyor, hem de ürettiğimiz ürünlerle aile bütçesine ve Kayseri ekonomisine katkı sağlıyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan Akademi, Ailelerin Mutluluğu İçin Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika

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