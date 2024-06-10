Kocasinan Akademi Çocuk Kulübü Dönem Sonu Etkinliği Büyük İlgi Gördü - Son Dakika
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Yerel

Kocasinan Akademi Çocuk Kulübü Dönem Sonu Etkinliği Büyük İlgi Gördü

Kocasinan Akademi Çocuk Kulübü tarafından düzenlenen dönem sonu etkinliği, çocuklar ve gençler arasında büyük ilgi gördü. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, etkinlikte çocuklarla bir araya gelerek onların yeteneklerini keşfetmelerini ve mutlu olmalarını sağladıklarını belirtti.

10.06.2024 12:28
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Kocasinan Akademi Çocuk Kulübü tarafından düzenlenen dönem sonu etkinliği, büyük ilgi gördü. Etkinlikte çocuklarla bir araya gelen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, gençlerin ve çocukların yeteneklerini keşfetmelerini ve mutlu olmalarını sağladıklarını belirterek, "Kocasinan Belediyesi olarak her alanda gençlerimizin ve evlatlarımızın yanındayız" dedi.

Kocasinan Çocuk Kulübü resim kursiyerlerinin almış oldukları bahar dönemi eğitimi sonunda ortaya çıkardıkları eserler, görücüye çıktı. Çocukları tebrik edip, onlarla yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, başarılı bir şekilde eğitimlerini tamamlayan çocukların gösterilerini izledi.

Gençlerin ve çocukların yeteneklerini keşfetmelerini ve mutlu olmalarını sağladıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Öncelikle emek harcayarak, eserler üreten ve güzel bir gösteri sergileyen çocuklarımızı ve eğitmenlerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Gençlerimiz ve çocuklarımız için her alanda daha donanımlı yetişmeleri için imkanlar oluşturmaya çalışıyoruz. Çocuk Kulübü ve Gençlik Kulübü bunlardan birkaçıdır. Sadece şehrim imarıyla güzelleşmesiyle daha temiz bir çevrede daha sağlıklı bir ortamda yaşamak elbette önceliğimizdir ama bunlarla yetinmiyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimizin hayatına dokunabilmek için onların daha donanımlı yaşamaları için imkanlar oluşturuyoruz. Çocuk Kulübü'nün yanı sıra çocuklarımızı fiziksel olarak gelişmelerine katkı sağlayan Kocasinan Spor Kulübümüzle şampiyon sporcular yetiştiriyoruz. 7'den 70'e herkesin belediyesi olma 7'den 70'e herkesin hayatı içerisinde bir yeri bulabilmenin kaygısı içerisinde bunları yapıyoruz. Bizim için gençler ve çocuklar pozitif ayrıcalıklıdır. Çünkü onlar bizim geleceğimiz istikbalımızdır. Onlar için ne yapsak azdır. Anne ve baba çocuğu için elinden geldiğince her şeyi yapar. Bizde belediye olarak bütün çocuklarımızı aynı hassasiyetle bir babanın ve annenin göstermiş olduğu hassasiyetiyle onların daha güzel yetişmesi için çalışıyoruz. İnşallah Kocasinan bölgesinde yaşayan daha çok hemşehrilerimizin hayatına dokunmak için yoğun gayret ediyoruz. Emek veren herkese teşekkür ediyorum. Hizmetlerimizle geleceğimizin teminat yavrularımızın, Kocasinan'da yaşamanın ayrıcalık olduğunu gösteriyoruz. Bütün gayretimiz; Büyük ve Güçlü Türkiye'nin yarınları olan evlatlarımızın daha iyi bir şekilde yetişebilmesi içindir" ifadelerini kullandı.

Resimleri inceleyen katılımcılar ise Kocasinan Çocuk Kulübünün çalışmalarını takdir ettiklerini belirterek, hizmetlerden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan Akademi Çocuk Kulübü Dönem Sonu Etkinliği Büyük İlgi Gördü - Son Dakika

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