Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar\'a teşekkür

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Kocasinan sakinleri, Erkilet Osmangazi Mahallesine kazandırılan ve özelliğiyle Kayseri'de ilk olan Celal Aysel Küçükşahin Aile Sağlığı Merkezi'nden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. Hem eğitim hem de sağlık alanında hizmet veren eğitim aile sağlık merkezinin Kayseri'de ilk ve tek olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, sağlık alanındaki yatırımlarla da Türkiye'ye model olduklarını söyledi.

Sosyal belediyeciliği ön plana çıkartan önemli projelere imza attıklarını ve bu istikamette mahallelerin ihtiyaç duyduğu hizmetleri birer birer yerine getirdiklerine değinen Başkan Çolakbayrakdar; "Öncelikle eğitim aile sağlık merkezimiz hayırlı uğurlu olsun. Eğitim aile sağlık merkezi, Kayseri'de ilk ve tektir. Benzerleri Türkiye'de başka şehirlerde var ama şehrimizde ilktir. Buradaki farklılık, aile sağlık merkezinin yanı sıra bir eğitim merkezi olarak hizmet vermektedir. Özelikle belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sağlık alanındaki yatırımlarla da Türkiye'ye örneğiz. Kocasinan Belediyesi olarak ilçemizin 93 mahallesinin her birinde kendi ihtiyaçları doğrultusunda elimizden geldiğince çözümler üretiyor ve bölgede yaşayan vatandaşlarımızın hayatlarını daha da kolaylaştırmak için adım adım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bütün sosyal donatılarıyla birlikte hemşehrilerimizin huzur içerisinde yaşayacağı bir Kocasinan'ı el birliğiyle inşa etmek için çalışıyoruz. Tüm gayretimiz, Kocasinan'ı daha da güzelleştirerek, değer katmaktır" ifadelerini kullandı. Başkan Çolakbayrakdar, herkesin daha mutlu ve daha huzurlu yaşayabilecekleri bir Kocasinan'ı inşa etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kayseri Şehir Hastanesi Aile Hekimliği A.D. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ramazan Benli ise; "Kayseri'de ilk olarak açılan Celal Aysel Küçükşahin Eğitim Aile Sağlık Merkezi, Kayseri Şehir Hastanesi Aile Hekimliği Kliniğine bağlı olarak hizmet vermektedir. 4 Hekim ve 4 hemşire olmak üzere toplam 10 personel ile bölgeye hizmet etmektedir. Burada uzman alanındaki doktorlarımız, belli saatler aralında çalışmakta hem de sahayı görmektedirler. Kısaca Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nı (TUS) kazananlar, aile hekimliği ihtisas sürecinin bir dönemini burada geçiriyor. Buranın yapılmasında hayırseverimiz ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle buranın yapılması için çok büyük bir gayret gösteren Kocasinan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar'a şükranlarımı arz ediyorum" diye konuştu. Osmangazi Mahallesi'nde belediyenin yaptığı hizmetlerden dolayı memnun kaldıklarını vurgulayan vatandaşlar da eğitim aile sağlık merkezinde daha konforlu ve daha güzel hizmet aldıklarını belirterek, yaptığı hizmetlerle bölgenin çehresini değiştiren Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. - KAYSERİ