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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, depreme karşı çalışmaları değerlendirdi - Son Dakika
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, depreme karşı çalışmaları değerlendirdi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, depreme karşı yürütülen çalışmalar çerçevesinde meslek odaları temsilcileriyle bir araya geldi. Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri'yi depreme karşı daha dirençli hale getirmek için çalıştıklarını ve şehri 'Ortak Akıl' ile daha güzel hale getirmeye gayret ettiklerini belirtti. Oda temsilcileri ise yapılan çalışmalardan memnun olduklarını ifade ederek Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, depreme karşı çalışmaları değerlendirdi
29.12.2023 - 11:50,
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, depreme karşı yürütülen çalışmalar çerçevesinde meslek odaları temsilcileriyle bir araya geldi. Türkiye'ye model olan Kayseri Belediyeciliğini ileri bir noktaya taşımak için çalıştıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, şehri, depreme karşı 'Ortak Akıl' ile daha dirençli hale getirmeye gayret ettiklerini söyledi.

Kocasinan Belediyesi Encümen Salonunda gerçekleştirilen toplantıda; oda temsilcileriyle tek tek sohbet edip, talep ve önerilerini dinleyen Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşlara daha güzel ve daha yaşanabilir bir Kayseri sunabilmek için çalıştıklarını vurguladı. Kayseri'deki uyum kültürünün şehre daha güzel hizmetler yapılmasına katkı sağladığının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar; "Gerek Kocasinan'ımız da gerekse şehrimizde deprem ile ilgili neler yapılabilir konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Konusunda uzman odalar ve meslek gruplarla birlikte deprem noktasında şehrimizi daha dirençli hale getirmek için yoğun gayret ediyoruz. Şimdiden depreme karşı önlemleri öngörüp, ona göre çalışmaları yürütüyoruz. Belediye olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Yaşadığımız şehri 'Ortak akıl' ile dizayn etmek istediğimizde öneriler neler olur ? Bu bakış açılarını sentezleyip, neticede insan odaklı yaklaşımla herkesi ilgilendirebilecek, daha güzel bir şehri ve daha dirençli bir şehri inşa edebilmektir. Şehrimizde vatandaşlarımızın talep bulunduğu ilk kurum belediyelerdir. Her konuda belediye akla gelir ve çözüm üretilir. Şükür Allah'a vatandaşlarımızdan her gelen talebe çözüm üretme gayreti içerisindeyiz. Tabiki 'Ortak akıl' ile bunları yönetmek ve doğru yönlendirmek en güzel tarafıdır" ifadelerine yer verdi. Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri için yapılması gereken ne varsa ellerinden geldiğince hız kesmeden çalışmaya ve hizmet üretmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. Oda temsilcileri ise depreme karşı daha dirençli bir Kayseri için yapılan çalışmalardan memnun kaldıklarını belirterek, hizmetlerinden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Öte yandan toplantıya; Jeoloji Mühendisleri Odası Kayseri İl Temsilcisi Mustafa Umut Özdemir, Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Murtaza Er, İnşaat Mühendisleri Odası Kayseri İl Temsilcisi Halil Ceylan, Şehir Plancıları Odası Kayseri Şube Başkanı Tamer Cinel, Jeofizik Mühendisleri Odası Kayseri İl Temsilcisi Özgür Yalçındağ, Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, Abdullah Gül Üniversitesi Mühendisler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Müge Akın, Kocasinan Belediyesi İmar Komisyonu Meclis Üyeleri, ilgili birim müdürleri ve başkan yardımcıları katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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