Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi'nde İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi'nde İncelemelerde Bulundu

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi\'nde İncelemelerde Bulundu

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi'nde yapılan iç tefrişat çalışmalarını inceledi. Başkan Çolakbayrakdar, merkezin modern tasarımı ve farklı konsept çalışmalarıyla her yaş grubunu cezbedeceğini belirtti.

08.07.2024 13:01  Güncelleme: 13:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, iç tefrişat çalışmalarının ardından hizmete girecek olan Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Merkezi, yeni yüzüyle büyük bir yaşam alanına dönüştürdüklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, modern tasarımıyla ve farklı konsept çalışmaların yer aldığı kütüphanenin her yaş grubunu cezbedeceğini söyledi.

Erkilet bölgesindeki Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi'ndeki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, gençler başta olmak üzere 7'den 70'e herkesin ilgisini çekeceği ve farklı konsept çalışmaların yer aldığı kütüphanenin yeni bir cazibe merkezi olacağını vurguladı.

Kocasinan'a değer katan ve çehresini değiştiren projelere imza attıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Özellikle çocuklarımıza ve gençlerimize yeni bir mekanın inşaatını tamamladık ve hazır hale getiriyoruz. Erkilet Ertuğrulgazi, Osmangazi, Generalemir ve bu bölgelerimizde yaşayan bütün hemşehrilerimize hitap edecek. A'den Z'ye her yaş grubuna hitap edecek bir kütüphanenin iç tefrişat çalışmaları devam ediyor. Burası sesli ve sessiz olmak üzere konferans salonunun olduğu nitelikli bir kütüphane olmak ile birlikte bebek ile çocuk kütüphane kısımlarıyla farklı bir merkez olacak. Açılışıyla birlikte bütün kitap dostlarını burada ağırlamaya başlayacağız. Burası sadece kitap okumak ve ders çalışmanın yanı sıra yanı başında Kafe Sinan ile de vakit geçirecekleri bir merkez olacak. Çocuk kütüphanesinin olmasından dolayı şehrimizde ilklerden bir tanesi durumuna gelmiş bulunmaktadır. Hayırlı olmasını diliyorum. Bütün gayretimiz, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği içindir" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ı her alanda daha ileriye taşıyarak, en güzel hizmetleri vatandaşın hizmetine sunmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi'nde İncelemelerde Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:28 Bomba iddia: 1.8 milyon emeklinin maaşı 12 bin TL’ye yükseltilecek Bomba iddia: 1.8 milyon emeklinin maaşı 12 bin TL'ye yükseltilecek
13:01 Rusya, Ukrayna’nın birçok şehrini füzelerle vurdu En az 20 kişi öldü, 50’den fazla yaralı var Rusya, Ukrayna'nın birçok şehrini füzelerle vurdu! En az 20 kişi öldü, 50'den fazla yaralı var
12:36 Batman’ın göbeğinde yangın söndürme rezaleti İtfaiyenin suyu bitince 4 daire cayır cayır yandı Batman'ın göbeğinde yangın söndürme rezaleti! İtfaiyenin suyu bitince 4 daire cayır cayır yandı
10:04 Resmi sonuçlar geldi Fransa’da seçimlerin galibi “Filistin’i tanıyacağız“ diyen ittifakın lideri Resmi sonuçlar geldi! Fransa'da seçimlerin galibi "Filistin'i tanıyacağız" diyen ittifakın lideri
10:04 1 milyon kişi tehdit altında Beryl Kasırgası, ABD’yi alarma geçirdi 1 milyon kişi tehdit altında! Beryl Kasırgası, ABD'yi alarma geçirdi
13:01 Karısını başka bir adamla yakaladı, telefonunu çıkarıp kayıt düğmesine bastı Karısını başka bir adamla yakaladı, telefonunu çıkarıp kayıt düğmesine bastı
12:23 Liverpool radara aldı bile Barış Alper Yılmaz yuvadan uçuyor Liverpool radara aldı bile! Barış Alper Yılmaz yuvadan uçuyor
11:49 Ehliyet almak artık daha zor Direksiyon sınavı değişiyor, süre uzayacak Ehliyet almak artık daha zor! Direksiyon sınavı değişiyor, süre uzayacak
11:43 Şampiyonluğu kafaya koymuş Jose Mourinho’dan taraftarı havalara uçuracak sözler Şampiyonluğu kafaya koymuş! Jose Mourinho'dan taraftarı havalara uçuracak sözler
11:41 Merve Özbey güvenlik gerekçesiyle konsere çıkmadan şehri terk etti Belediye Başkanı öfke kustu: Akıl tutulması Merve Özbey güvenlik gerekçesiyle konsere çıkmadan şehri terk etti! Belediye Başkanı öfke kustu: Akıl tutulması
11:34 Sosyal medya yorumu tehdit olarak değerlendirildi, sanığa hapis cezası verildi Sosyal medya yorumu tehdit olarak değerlendirildi, sanığa hapis cezası verildi
11:31 Suçüstü yakalanan hırsızların tutuklanmamak için kullandığı yöntem pes dedirtti Suçüstü yakalanan hırsızların tutuklanmamak için kullandığı yöntem pes dedirtti
11:09 Pınar Altuğ’un kızı Su Atacan, Mustafa Sandal’ın oğlu Yaman’la görüntülendi Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan, Mustafa Sandal'ın oğlu Yaman'la görüntülendi
11:09 Gol atamadan yarı finale çıktılar EURO 2024’e damga vuran istatistik Gol atamadan yarı finale çıktılar! EURO 2024'e damga vuran istatistik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2024 14:26:47. #1.12#
SON DAKİKA: Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi'nde İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement