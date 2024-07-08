Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi\'nde İncelemelerde Bulundu

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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, iç tefrişat çalışmalarının ardından hizmete girecek olan Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Merkezi, yeni yüzüyle büyük bir yaşam alanına dönüştürdüklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, modern tasarımıyla ve farklı konsept çalışmaların yer aldığı kütüphanenin her yaş grubunu cezbedeceğini söyledi.

Erkilet bölgesindeki Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi'ndeki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, gençler başta olmak üzere 7'den 70'e herkesin ilgisini çekeceği ve farklı konsept çalışmaların yer aldığı kütüphanenin yeni bir cazibe merkezi olacağını vurguladı.

Kocasinan'a değer katan ve çehresini değiştiren projelere imza attıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Özellikle çocuklarımıza ve gençlerimize yeni bir mekanın inşaatını tamamladık ve hazır hale getiriyoruz. Erkilet Ertuğrulgazi, Osmangazi, Generalemir ve bu bölgelerimizde yaşayan bütün hemşehrilerimize hitap edecek. A'den Z'ye her yaş grubuna hitap edecek bir kütüphanenin iç tefrişat çalışmaları devam ediyor. Burası sesli ve sessiz olmak üzere konferans salonunun olduğu nitelikli bir kütüphane olmak ile birlikte bebek ile çocuk kütüphane kısımlarıyla farklı bir merkez olacak. Açılışıyla birlikte bütün kitap dostlarını burada ağırlamaya başlayacağız. Burası sadece kitap okumak ve ders çalışmanın yanı sıra yanı başında Kafe Sinan ile de vakit geçirecekleri bir merkez olacak. Çocuk kütüphanesinin olmasından dolayı şehrimizde ilklerden bir tanesi durumuna gelmiş bulunmaktadır. Hayırlı olmasını diliyorum. Bütün gayretimiz, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği içindir" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ı her alanda daha ileriye taşıyarak, en güzel hizmetleri vatandaşın hizmetine sunmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ