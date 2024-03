Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hizmet odaklı belediyecilik anlayışını vurguladı

Yerel

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, insanı merkez alan hizmet odaklı belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını ve ihtiyaç duyulan her alanda vatandaşların yanlarında olduklarını söyledi.

Mevlana Mahallesi'ndeki Kocasinan Gençlik Kulübü Konferans Salonu'nda Börü Arama Kurtarma Derneği Başkanı Osman Şahan ve dernek üyeleriyle bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, özverili çalışan ekibe teşekkür etti. Onlarla sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, "Gönül ister ki hiçbir olumsuzluk yaşanmasın ama hayatın bir gerçeği karşımıza çıkıyor. Bu noktada bu olumsuzluklara hazırlıklı olmamız gerekiyor. Özverili bir şekilde çalışan Börü Arama Kurtarma ekibi, başarılı işlere imza atıyorlar. İyi ki varlar" dedi.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın her bir tarafına daha kaliteli ve daha iyi hizmet götürebilmek için gayretle çalıştıklarını belirterek, "Rutin belediyecilik faaliyetlerinin en iyisini yapıyor, bunun yanı sıra sosyal belediyecilik anlamında da vatandaşlarımızın yanlarında oluyoruz. Özellikle insanı merkez olarak aldığımız çalışmalara büyük önem veriyoruz. Sosyal faaliyetlerle vatandaşa dokunacak hizmetlere imza atıyoruz. Allah vermesin olağanüstü şartlarda insana ulaşma noktasında arama kurtarma ile vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. İnsan odaklı her noktada biz her zaman destek veriyoruz. Çünkü biz yaratılmışın en şereflisi Eşref-i Mahlük için çalışıyoruz. Belediye olarak insana hizmet eden kurumuz. Yaptığımız her şeyin odağında insan var. İmardan temizliğe, yoldan parka, sosyal tesislerden kentsel dönüşüme kadar her şey insan içindir. Onun dışında diğer yaşayan canlılara yönelik yaptığımız hizmetler bile dahil insan için yapıyoruz. Çözüm, Proje ve İnsan odaklı belediyecilikte son derece başarılıyız ama özellikle sosyal belediyecilikte her alanda vatandaşlarımızın yanındayız. Bunun dışında bu yaptığımız işleri daha fazla tabana yaymak için sivil inisiyatifler olması gerekiyor. Yaşamak ve Yaşatmak için insanlarımızı mutlu yaşatmak için Kocasinan'daki insanlar ayrıcalıklı ve Kocasinan'da mutlu insanların yaşadığı şehir denilene kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi'nin yaptığı işlerin ender ve örnek olduğunu belirten dernek üyeleri ise hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. - KAYSERİ