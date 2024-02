Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Şeker Mahallesi\'ndeki yol çalışmalarını inceledi

Yerel

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Şeker Mahallesi'ndeki 3102 sokağı, TOKİ 5243. Caddeye bağlayan bin 200 metre uzunluğundaki yolun çalışmalarını inceledi. Bulunduğu kritik konum nedeniyle bölgenin trafiğini rahatlattığını belirten Başkan Çolakbayrakdar, yapılan yatırımlarla Kocasinan'ı, geliştirmeye, daha da güzelleştirmeye ve yenileştirmeye devam ettiklerini söyledi.

Her alanda olduğu gibi ulaşıma da yeni bir soluk kazandırdıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, kış mevsimi olmasına rağmen saha çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Daha güzel Kocasinan için her alanda çalışmaların aralıksız sürdüğünün altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, "Şeker Mahallesi'ndeki 3102. Caddedeki yol yapım ve asfaltlama çalışmalarımız hayırlı uğurlu olsun. Şuan da Şeker Mahallesi'nde yaşayan hemşehrilerimiz özellikle TOKİ konutları ve hemen yanı başındaki okullar bölgesine hitap eden bu yol, büyük önem arz etmektedir. Özellikle bölgemizde yeni yapılacak yollarla ve yeni imarlaşan bölgelerin altyapı çalışmalarıyla yoğun bir şekilde Kocasinan'ımızı geliştirmeye, güzelleştirmeye ve yenileştirmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın daha konforlu bir Kocasinan'da yaşamalarını sağlamak için çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Hava şartları böyle devam ettiği sürece sahada çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bütün çabamız, hemşehrilerimizin mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşayabilmeleri içindir. Onun için de gece gündüz demeden her şartta çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ı geleceğe taşıyacak hizmetler üretmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ