Kocasinan Belediye Başkanı Gençlerin Talebini Yerine Getirdi

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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, saha incelemesi sırasında gençlerin ve çocukların mahalleye halı saha talebini yerine getirdi. Gençlerin ve çocukların daha keyifli vakit geçirecekleri sosyal alanların olması için gayret ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Bütün gayretimiz, gençlerimizin yüzünü güldürmek ve gençlerimize daha güzel bir Kocasinan ve Kayseri bırakabilmek içindir" dedi.

Geçtiğimiz aylarda Turgutreis Mahallesi'nde saha incelemesinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, gençlerin halı saha talebini geri çevirmeyerek, ilgili birimleri yönlendirdi. Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de halı saha çalışmaları tamamlayıp, gençlerin hizmetine sundu. Halı saha yapılırken çalışmaları kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, yapılan her projede çocuklara, gençlere ve kadınlara pozitif ayrımcılık yaptıklarına dikkat çekerek, "Kocasinan'ımızın her bir bölgesinde gençlerimizin özellikle spor yapacağı mekanları birer birer yapıyoruz. Bütün mahallelerde onlar için halı saha, basketbol sahası gibi yerler kazandırıyoruz. Bu çerçevede Turgutreis Mahallesi'nde gençlerimizin isteğini yerine getirdik. Gençlerimiz, en çok benden halı saha istiyor. Biz de bu talebe kayıtsız kalmıyoruz ve isteklerini yerine getiriyoruz. Çok hızlı bir şekilde halı sahalarımızın sayısını her bir mahallemizde artırıyoruz. Bütün gayretimiz, gençlerimizin yüzünü güldürmek ve gençlerimize daha güzel bir Kocasinan ve Kayseri bırakabilmek içindir. Önemli konu başlıklarımızdan bir tanesi; gençlerimiz ve çocuklarımızdır. Konu çocuklarımız ve gençlerimiz olduğunda her zaman için pozitif ayrımcılık var. Çocuklarımız her zaman önceliğimizdir. Bu doğrultuda gençlerimiz ve çocuklarımızın daha iyi eğitim görebilmeleri, daha kaliteli zaman geçirmeleri ve sportif faaliyetlerde bulunabilmeleri için modern sosyal tesisler, park ve yaşam alanları yapıyoruz. Yavrularımız için elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Daha güzel yarınlar için projeler üretmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini "Büyük ve Güçlü Türkiye'nin yarınları olan evlatlarımızın geleceği adına yarınlarda huzurlu ve mutlu olmaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diyerek tamamladı.

Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür eden gençler ise "Teşekkür ederim Başkanım, mahallemize halı saha yaptınız. Çok güzel olmuş, çok mutluyuz " dedi.

Vatandaşlar da yapılan yatırımlardan çok memnun kaldıklarını belirterek, Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ