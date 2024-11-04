Kocasinan Belediye Başkanı, Gökbörü Arama Kurtarma Derneği ile Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Kocasinan Belediye Başkanı, Gökbörü Arama Kurtarma Derneği ile Bir Araya Geldi

Kocasinan Belediye Başkanı, Gökbörü Arama Kurtarma Derneği ile Bir Araya Geldi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Gökbörü Arama Kurtarma Derneği üyeleriyle yapılan eğitim kampının ardından bir araya gelerek, toplumsal fayda sağlayacak projelerde destek sözü verdi. Olağanüstü durumlarda yardım edebilmek için hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

04.11.2024 12:55  Güncelleme: 12:57
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Generalemir Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirdikleri eğitim ve oryantasyon kampını tamamlayan Gökbörü Arama Kurtarma Derneği Başkanı Osman Şahan ve dernek üyeleriyle bir araya geldi. Gökbörü ekibine toplumsal fayda sağlayacak her çalışmada destek olma kararlılığını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, "Öncelikle duamız ve temennimiz, iyi günlerde bir arada olmaktır. Ancak olağanüstü şartlar, depremler, seller ve felaketler gibi durumlarda Allah korusun insanlara yardım edebilmek için kendilerini daima hazır tutan ekibe teşekkür ediyorum" dedi.

Erkilet Generalemir Mahallesi'ndeki Gençlik Merkezi'nde Gökbörü üyeleriyle bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, onlarla sohbet edip, taleplerini dinledi. Vatandaşların her zaman her şartta yanında olduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Öncelikle duamız ve temennimiz, iyi günlerde bir arada olmamızdır. Olağanüstü şartlarda, depremler, seller ve diğer felaketler gibi durumlarda Allah korusun insanlara yardım edebilmek için kendilerini daima hazır tutan ekibe teşekkür ediyorum. İnşallah, böyle zor şartlar oluşmaz ve hep güzel günlerde bir arada oluruz. Ancak hayatın gerçekleri, ister istemez böyle olaylarla karşımıza çıkabilir. Geçtiğimiz yıl, 6 Şubat'ta büyük bir felaket yaşadık ve bu felaketten sonra şunu gördük: Hayatın birkaç dakikasında her şeyinizi kaybedebiliyorsunuz ve o an bir yardım eline ihtiyaç duyuyorsunuz. Maraş, Antep, Adıyaman, Hatay, Urfa ve Adana gibi birçok noktada depremden etkilenen kardeşlerimiz oldu. Bazı kardeşlerimiz, kazanın altında kaldı ve onlara ulaşabilmek için çok sayıda gönüllü harekete ihtiyaç duyuldu. Daha önceden disiplinli bir şekilde hazırlanmış ekipler vardı ve hızlı bir şekilde yardıma koşan kardeşlerimiz oldu. Olayı birebir yaşamış biri olarak söylüyorum ki, o kadar acizsiniz ki elinizden hiçbir şey gelmiyor. Ama o acziyete rağmen bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Kimi elleriyle kazıyor, kimi aletlerle bir şeyler yapıyor. Her birinin çabası kıymetli ve değerlidir. Bu yüzden bu iş çok önemli ve ehemmiyetlidir. Allah göstermesin, bir gün ihtiyaç olursa birilerinin elini tutmamız gerektiğinde biz de varız diyerek yola çıkan gönüllülere teşekkür ediyorum. Gökbörü ekibine, toplumsal fayda sağlayacak her işte biz varız diyen arkadaşlara emekleri için teşekkür ederim. Bu noktada yeni kurduğumuz Afet İşleri Müdürlüğü de, Allah korusun, afetle ilgili her alanda destek olmaya hazırdır. İnsana ulaşma noktasında Gökbörü gerçekten kıymetli ve önemlidir. Ailelere, yaşlılara, çocuklara birlikte daha güzel işler yapacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar'ın her zaman yanlarında olduğunu vurgulayan Gökbörü Arama Kurtarma Derneği Başkanı Osman Şahan ise "Desteklendikçe büyüyen teşkilatız. Allah razı olsun bu konuda Kocasinan Belediyemiz her zaman yanımızda yer aldı. Diğer kurumlara da çok teşekkür ederiz. Biz Kocasinan bölgesine hizmet ettiğimiz için bu bölgede büyümemiz gerekiyor" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan Belediye Başkanı, Gökbörü Arama Kurtarma Derneği ile Bir Araya Geldi - Son Dakika

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