Başkan Çolakbayrakdar: "Kadir Gecesi, ülkemiz ve İslam alemi için hayırlara vesile olsun"

15.03.2026 12:14  Güncelleme: 12:15
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kadir Gecesi dolayısıyla yayımladığı mesajda, bu mübarek gecenin tüm İslam Alemi için hayırlara vesile olmasını diledi. Başkan, Kadir Gecesi'nin barış, sevgi ve hoşgörünün artmasına katkı sağlamasını umduğunu belirtti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; 'Bin aydan daha hayırlı gece' olarak nitelendirilen Kadir Gecesi dolayısıyla yayımladığı mesajında, tüm İslam Alemi için hayırlara vesile olmasını temenni etti. Başkan Çolakbayrakdar, "Kadir Gecesi'ni en içten dileklerimle tebrik ediyor, başta ülkemiz olmak üzere İslam Alemi'nin bu mübarek geceden en güzel şekilde istifade etmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

Ramazan ayının son günlerine yaklaşmanın hüznü içinde, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'ne kavuşmanın sevinç ve heyecanını yaşadıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in övdüğü, esenlik ve güvenin her tarafa yayıldığı sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği, maneviyatın doruğa ulaştığı özel bir gecedir. Bu gecede Kur'an-ı Kerim'in Peygamberimize nazil olması, gecenin faziletini ölçülemez kılmaktadır. Maddi ve manevi sayısız güzelliğin yaşandığı bu anlamlı gecenin, öncelikle ülkemizde, ardından tüm İslam Alemi ve insanlık için sevgi, hoşgörü ve dayanışma ortamının güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Bu mübarek gece, birlik ve kardeşlik ruhunu pekiştirecek, duaların kabul olduğu, gönüllerin huzur bulduğu bir fırsat olarak insanlığa rehberlik edecektir" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar mesajını; "Bu vesileyle, tüm hemşehrilerimin ve İslam Alemi'nin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" sözleriyle tamamladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kayseri, Kültür, Yerel, Son Dakika

Bakan Bolat: Kapıkule’nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız Bakan Bolat: Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız
HAKMAR’ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti
İsrail, Lübnan’da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti İsrail, Lübnan'da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Savaşta 15. gün İran’ın Hark Adası vuruldu, ABD’nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi
İşte Hark Adası’nın vurulduğu anlar Üst üste tam 15 patlama İşte Hark Adası'nın vurulduğu anlar! Üst üste tam 15 patlama

12:10
Arda’nın 68 metrelik tarihi golü sonrası inanılmaz tesadüf ortaya çıktı Golü yiyen kaleci...
Arda'nın 68 metrelik tarihi golü sonrası inanılmaz tesadüf ortaya çıktı! Golü yiyen kaleci...
11:49
Gelecek sezon şampiyonluğu kafaya koymuş Sergen Yalçın tam 8 isme ’’Güle güle’’ dedi
Gelecek sezon şampiyonluğu kafaya koymuş! Sergen Yalçın tam 8 isme ''Güle güle'' dedi
11:36
Talimatı veren isim tanıdık çıktı: Simitçiye evinin önünde kanlı infaz
Talimatı veren isim tanıdık çıktı: Simitçiye evinin önünde kanlı infaz
11:06
Ayşegül Eraslan’ın evine giren son kişi Yeraltı oyuncusu çıktı Ölümünden 1 saat önce yaşanmış
Ayşegül Eraslan'ın evine giren son kişi Yeraltı oyuncusu çıktı! Ölümünden 1 saat önce yaşanmış
10:33
Devrim Muhafızları’ndan “öldü“ denilen Netanyahu için tek cümlelik açıklama
Devrim Muhafızları'ndan "öldü" denilen Netanyahu için tek cümlelik açıklama
08:39
Kara harekatı hazırlığı mı İnternete düşen görüntü dünyayı tedirgin etti
Kara harekatı hazırlığı mı? İnternete düşen görüntü dünyayı tedirgin etti
