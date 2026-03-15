Başkan Çolakbayrakdar: "Kadir Gecesi, ülkemiz ve İslam alemi için hayırlara vesile olsun"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; 'Bin aydan daha hayırlı gece' olarak nitelendirilen Kadir Gecesi dolayısıyla yayımladığı mesajında, tüm İslam Alemi için hayırlara vesile olmasını temenni etti. Başkan Çolakbayrakdar, "Kadir Gecesi'ni en içten dileklerimle tebrik ediyor, başta ülkemiz olmak üzere İslam Alemi'nin bu mübarek geceden en güzel şekilde istifade etmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

Ramazan ayının son günlerine yaklaşmanın hüznü içinde, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'ne kavuşmanın sevinç ve heyecanını yaşadıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in övdüğü, esenlik ve güvenin her tarafa yayıldığı sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği, maneviyatın doruğa ulaştığı özel bir gecedir. Bu gecede Kur'an-ı Kerim'in Peygamberimize nazil olması, gecenin faziletini ölçülemez kılmaktadır. Maddi ve manevi sayısız güzelliğin yaşandığı bu anlamlı gecenin, öncelikle ülkemizde, ardından tüm İslam Alemi ve insanlık için sevgi, hoşgörü ve dayanışma ortamının güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Bu mübarek gece, birlik ve kardeşlik ruhunu pekiştirecek, duaların kabul olduğu, gönüllerin huzur bulduğu bir fırsat olarak insanlığa rehberlik edecektir" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar mesajını; "Bu vesileyle, tüm hemşehrilerimin ve İslam Alemi'nin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" sözleriyle tamamladı. - KAYSERİ