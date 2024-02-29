Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinanlıların Gönlünü Fethediyor

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar ve eşi Fatma Çolakbayrakdar, Kocasinanlıların gönlünü fethetmeye devam ediyor. Farklı gruplara ev ziyareti gerçekleştiren Çolakbayrakdar çifti, her gittiği yerde güler yüzle karşılandı ve vatandaşların hayır duasını aldı.
Çolakbayrakdar çifti, ilk olarak Beyazşehir Mahallesi'nde ikamet eden Karahöyük ailesinin misafiri oldu. 10 yaşındaki Emre ile 9 yaşındaki Nurettin ile yakından ilgilenen Çolakbayrakdar çifti, 2 yıl önce çölyak tanısı konan ev hanımı Elife ile çölyak rahatsızlığıyla ilgili sohbet etti. Karahöyük ailesinin yeni doğan bebeklerini kucağına alıp, seven Çolakbayrakdar çifti, hayırlı olsun temennisinde bulundu. Başkan Çolakbayrakdar, aileye çeşitli hediyelerin yanı sıra Kocasinan Belediyesi'nin çölyaklı aileler için hazırladığı glütensiz ürün paketini ile hoş geldin bebek seti hediye etti. Kayserililere daha güzel hizmet için gayret ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti;
"9 yıldır rutin belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra özellikle 'Sosyal Belediyecilik' olarak vatandaşlarımızın yüreğine dokunan hizmetleri yerine getiriyoruz. Bunlardan biri olan ve Türkiye'de ilk olarak başlattığımız glütensiz ürün paketi ile destek oluyoruz ve ilçe sınırları içerisinde bugüne kadar 225 çölyaklı aileye ulaştık. Belediye olarak hazırlanan glütensiz ürün paketlerini ailelerde bulunan çölyaklı birey sayısı ve gelir durumuna göre periyodik aralıklarla dağıtıyoruz. Amacımız, bir nebze de olsa vatandaşlarımızın hayatını daha da kolaylaştırmak, bunu yaparken de aramızdaki gönül bağını pekiştirmektir. Her şey geleceğimizin teminatı yavrularımız içindir". Karahöyük ailesi ise Kocasinan Belediyesi'nin kendileri için yapılan hizmetlerden son derece memnun kaldıklarını belirterek, Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.
Başkan Çolakbayrakdar'ın ikinci ev ziyareti Osmangazi Mahallesi'ndeki Doğan ailesi oldu. Doğan ailesinin tekerlekli sandalye isteğini yerine getiren Başkan Çolakbayrakdar, her zaman yanlarında olduklarını vurguladı. Doğuştan engelli olan 20 yaşındaki Ebru ve 11 yaşındaki Emrecan ile birlikte yaşayan annesi Cemile Doğan, Çolakbayrakdar çiftine dualar edip, "11 yıldır, gün yüzü görmeyen evladım, sayenizde dışarı çıkartıp gezdireceğim. Zaten belediyemizin Dost Market ile Dost Mağaza gibi hizmetlerinden faydalanıyoruz. Allah, başımızdan eksik etmesin. Allah razı olsun" dedi. Günün son ziyaret adresi Ziyagökalp Mahallesi oldu. Akbulut ailesiyle sohbet eden Çolakbayrakdar çifti, her zaman yanlarında olacaklarını söyledi. Belediyecilik yatırımlarının yanı sıra vatandaşların her türlü sorunlarıyla da yakından ilgilendiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak sosyal desteklerle yetişkin-çocuk, yaşlı-genç, kadın-erkek herkes için hizmet üretip, herkesin başkanı olmak adına gayret ettiklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ
Son Dakika › Yerel › Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinanlıların Gönlünü Fethediyor - Son Dakika
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