Kocasinan Belediye Başkanı Yenidoğan Mahallesi'ndeki Yol Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika
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Kocasinan Belediye Başkanı Yenidoğan Mahallesi'ndeki Yol Çalışmalarını İnceledi

Kocasinan Belediye Başkanı Yenidoğan Mahallesi\'ndeki Yol Çalışmalarını İnceledi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yenidoğan Mahallesi'nde yapılan yol çalışmalarını inceleyerek, bölgenin çehresinin değişeceğini ve trafik akışının daha konforlu hale geleceğini söyledi.

30.08.2024 10:45  Güncelleme: 10:46
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yenidoğan Mahallesi'nin trafiğini rahatlatacak kavşak düzenlemesi ile yeni yapılan yol çalışmalarını inceledi. Kocasinan'ın dört bir yanında saha çalışmalarını artırdıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte hem bölgenin çehresi değişecek hem de trafik akışının daha konforlu hale geleceğini söyledi.

Yenidoğan Mahallesinde imara uygunsuz yapıların yıkımıyla yerine yeni yol düzenlemesine başlanan alanı gezen Başkan Çolakbayrakdar, inceleme sonrası yaptığı değerlendirmede, yeni çalışmaların bölgeye değer katacağını vurguladı.

Her bölgenin ihtiyacına göre çözümler ürettiklerinin altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, "Yenidoğan Mahallesi Karaçayır Caddesi'nde, daha sağlıklı bir trafik akışı sağlamak amacıyla trafik düzenlemesi yapıyoruz. Altyapı kurumlarının gerekli çalışmaları tamamlamasıyla birlikte yolu bitiriyoruz. Diğer yandan ise imar planlarında yer alıp henüz açılmamış olan Samur Sokak'taki yol güzergahını da tamamlıyoruz. Trafik akışını rahatlatacak ve konforunu daha da artıracak olan bu yolu, en kısa zamanda şehrimizin hizmetine sunacağız. Hemşehrilerimizin daha güzel bir şekilde yaşayabilmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz. Yapılan çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

İncelemeler sırasında Başkan Çolakbayrakdar'ın sohbet ettiği vatandaşlar ise yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yaptığınız çalışmaları görüyoruz ve tebrik ediyoruz. Sizlere bu konuda çok minnettarız" ifadesini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan Belediye Başkanı Yenidoğan Mahallesi'ndeki Yol Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika

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