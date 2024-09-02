Kocasinan Belediye Başkanı Zabıta Haftası'nı kutladı - Son Dakika
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Kocasinan Belediye Başkanı Zabıta Haftası'nı kutladı

Kocasinan Belediye Başkanı Zabıta Haftası\'nı kutladı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Zabıta teşkilatlarının 198. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar, Zabıta ekiplerinin toplumun huzuru için çalıştığını ve şehrin huzuruna katkı sağladığını belirtti.

02.09.2024 12:46  Güncelleme: 12:48
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Zabıta teşkilatlarının 198. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 1-7 Eylül Zabıta Haftası'nı kutlayan Başkan Çolakbayrakdar, mesajında; "Toplumun huzuru için çalışan Zabıta ekibimiz, aynı zamanda belediyenin görünen yüzüdür ve şehrin huzuruna katkı sağlamaktadır" dedi.

Zabıta ekiplerinin gece-gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, "Rabbim, güzel hizmetler yapmayı nasip eylesin. Belediye birimleri denildiği zaman vatandaşın aklına Zabıta gelmektedir. Her geçen gün hizmet kalitesini artıran bir anlayış ile 7 gün 24 saat çalışan zabıtalarımız, vatandaşlarımıza daha güvenli, daha sağlıklı ve daha düzenli bir yaşam alanı oluşturmak için gayret sarf ediyorlar. Toplumun huzuru için çalışan Zabıta ekibimiz, aynı zamanda belediyenin görünen yüzüdür. Şükür Allah'a toplumsal olarak yapılması gereken neyse bunları yapma gayreti içerisinde olduk. Şehrin ve vatandaşın huzurunu koruyan Zabıta ekiplerimiz, kanunun verdiği yetkiler çerçevesinde görevini yerine getirmektedir. Huzurlu bir şehirde yaşıyoruz. Bu huzurun içerisinde Zabıta ekiplerinin ciddi bir katkısı var. Huzurumuz daim olsun. Özveriyle çalışan tüm Zabıta ekiplerimizin Zabıta Haftası'nı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan Belediye Başkanı Zabıta Haftası'nı kutladı - Son Dakika

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