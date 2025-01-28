Kocasinan Belediyesi, 173 Yeni Araçla Hizmet Kalitesini Artırıyor

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Kocasinan Belediyesi, 2015 yılından bu yana filoya eklediği toplamda 173 yeni araçla, hizmet kalitesini artırmanın yanı sıra çevre dostu ve yerli üretim araçlarla çevreye de büyük katkı sağlıyor. Özellikle yerli üretim araçlara öncelik vererek Türkiye'ye örnek olduklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çevre dostu, ekonomik ve verimli araçlarla 50 yıl sonrasına hitap edecek bir altyapı oluşturduklarını söyledi.

Kocasinan'ın geleceğine yatırım yaptıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, 2015 yılından bu zamana kadar 173 yeni aracı Kocasinan'a kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı. Araç filosunu güçlendirme ve gençleştirme yolunda ciddi adımlar atarak, farklı hizmet alanlarında kaliteli ve verimli hizmet sunduklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; "Çağın ihtiyaçlarını karşılayan, çevre dostu ve yüzde yüz yerli üretim olan araçlarla filomuzu gençleştiriyor ve güçlendiriyoruz. Bu sayede, hizmeti dışarıdan almak yerine kendi araçlarımızla daha kaliteli ve verimli hizmet sunuyoruz. Yeni araçlardan biri olan yüzde yüz elektrikli minibüs, engelli vatandaşlarımız için kullanılmaktadır. Kayseri'de kamuya ait ilk ve tek olan asfalt freze aracı ise, çevre dostu özellikleriyle öne çıkarken, ömrünü tamamlamış asfaltın geri dönüşümüne katkı sağlayarak ekonomiye önemli bir değer kazandırmaktadır. Ayrıca, soğuk zincir taşımacılığına yönelik özel yalıtım ve soğutucu ünitesine sahip frigofirik aracımız, gıda ürünlerini bozulmadan ve sağlıklı bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktadır. Türkiye'de bir ilk olan ikili toplama sistemli aracımız ise, ambalaj atıklarını kaynağında ayrıştırarak geri dönüşüme katkı sağlamaktadır. Kocasinan'ın geleceğine 138'i iş makinesi olmak üzere toplamda 173 yeni araç kazandırdık ve böylelikle her işi kendi araçlarımızla yapar hale geldik. Yeni araçlar, sadece filomuzu güçlendirmekle kalmayıp, aynı zamanda yeni hizmet alanlarının da kapılarını aralamaktadır. Kocasinan Belediyesi olarak, farklı projelere imza atmak için sürekli olarak gayret gösteriyor ve her alanda hizmet vermeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan yüzde 100 elektrikli minibüs, engelli vatandaşların ihtiyaçlarına hizmet ederken, asfalt freze aracı geri dönüşüm sağlamakta ve çevre dostu özellikleri ile dikkat çekiyor. Ayrıca Kayseri'de tek olan frigofirik araç sayesinde gıda ürünleri bozulmadan taşınarak sağlıklı bir şekilde ulaştırılırken Türkiye'de yine bir ilk olan ikili toplama sistemli araç ise ambalaj atıklarının kaynağında ayrıştırılmasını sağlayarak geri dönüşüme büyük katkı sunuyor. Yapılan yatırımlar, Kocasinan Belediyesi'nin sadece mevcut hizmetleri daha verimli hale getirmekle kalmayıp, aynı zamanda yenilikçi çözümlerle geleceğe yönelik projeleri de şekillendirdiğini gösteriyor. - KAYSERİ