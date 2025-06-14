Kocasinan Belediyesi 75 Bilgisayar Alımı İçin İhale Düzenliyor

Kocasinan Belediyesi tarafından 75 adet bilgisayar alınması için açık ihale usulü ihale düzenlenecek.

Kocasinan Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü'nce ihtiyaçlar için alınacak 75 adet bilgisayar için açık ihale usulü ile ihale düzenlenecek. İhaleye katılmak isteyenler tekliflerini 27 Haziran saat 11.00'e kadar verebilecek. İhale komisyonu ise Kocasinan Belediyesi İhale Salonu'nda toplanacak. - KAYSERİ