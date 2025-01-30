Kocasinan Belediyesi, Arsaları İhale ile Satışa Sunuyor

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Kocasinan Belediyesi; ilçenin farklı noktalarında bulunan 6 adet konut arsası, 2 adet ticaret arsası, 1 adet konut dışı kentsel çalışma alanı ve 1 adet akaryakıt istasyonu arsasını yüzde 25 peşin ve 8 ay taksit seçeneği ile 11 Şubat Salı günü düzenlenecek ihale ile satışa sunacak. Yapılan yatırımlarla Kocasinan'ın her geçen gün değerlendiğini ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "İlçemize yatırım yapan herkes kazançlı çıkacaktır" dedi.

Kocasinan Belediyesi olarak vatandaşın huzurunu ve refah seviyesini yükseltmek için çalıştıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; gerçekleştirdikleri her projede Kocasinan sakinlerinin yaşam kalitesini yükseltmeyi hedeflediklerini belirterek, ihale gelirlerinin de bu doğrultuda değerlendirileceğini ifade etti. İhalenin yatırım açısından büyük bir avantaj sağladığının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar; "İhalelerden elde ettiğimiz gelir, Kocasinan'da yaşam standartlarını daha da yükseltmek için kullanılacak. İlçemizin gelişimi ve modernleşmesi adına önemli yatırımlara imza atmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımız için daha yaşanabilir bir Kocasinan oluşturma gayretindeyiz. Hem Kocasinan sakinlerine hem de taşınmazları satın alacak vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu. Kocasinan ilçesinde çeşitli mahallelerde bulunan arsalar ihale ile satışa sunuluyor. Satışa çıkarılan arsalar; Erkilet Camikebir Mahallesi'nde 1 adet 10 bin metrekare konut arsası, Erkilet Generalemir Mahallesi'nde 2 adet villa arsası ve 11 bin 475 metrekare villa sitesi arsası, Osmangazi Mahallesi'nde 1 adet 3 bin 645 metrekare konut arsası, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde 1 adet 750 metrekare konut arsası, Erkilet Mahallesi'nde 1 adet 3 bin 094 metrekare ticaret arsası, Şeker Mahallesi'nde 1 adet 4 bin 136 metrekare ticaret arsası, Cırgalan Mahallesi'nde 1 adet 3 bin 256 metrekare konut dışı kentsel çalışma arsası, Ahievran Mahallesi'nde 1 adet 2 bin 470 metrekare akaryakıt istasyonu arsası ihaleyle yüzde 25 peşin, 8 ay taksit imkanıyla satışa sunuluyor. İhaleye katılmak isteyenler; ihalelerle ilgili şartname ve ekleri Emlak Müdürlüğü'nden temin edinilebileceği, ayrıca 0(352) 222 70 00 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alınabileceği kaydedildi. - KAYSERİ