Kocasinan Belediyesi, bürokrat ismi kullanılan yardım dolandırıcılığına karşı uyardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocasinan Belediyesi, son zamanlarda bürokratlarının ismi kullanılarak yardım ve Kur'an kursu yaptırma bahanesiyle vatandaşlardan dolandırıcılık amaçlı para talep edildiğini açıkladı. Belediye, vatandaşların bu tür art niyetli kişilere itibar etmemesi gerektiğini vurguladı.
Kocasinan Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, belediyenin bürokratlarının ismi kullanılarak yardım bahanesiyle dolandırıcılık yapıldığı belirtilerek, vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.
Kocasinan Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, son zamanlarda belediyenin bürokratlarının isminin kullanılarak yardım ve Kur'an kurus yaptırma bahanesiyle dolandırıcılık amaçlı vatandaşlardan para talep edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, vatandaşların bu tür art niyetli kişilere itibar etmemesi gerektiği de vurgulandı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?