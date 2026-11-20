Kocasinan Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, belediyenin bürokratlarının ismi kullanılarak yardım bahanesiyle dolandırıcılık yapıldığı belirtilerek, vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Kocasinan Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, son zamanlarda belediyenin bürokratlarının isminin kullanılarak yardım ve Kur'an kurus yaptırma bahanesiyle dolandırıcılık amaçlı vatandaşlardan para talep edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, vatandaşların bu tür art niyetli kişilere itibar etmemesi gerektiği de vurgulandı.