Kocasinan Belediyesi Çocuklara Akıl Oyunları Şenliği Düzenliyor - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesi Çocuklara Akıl Oyunları Şenliği Düzenliyor

Kocasinan Belediyesi Çocuklara Akıl Oyunları Şenliği Düzenliyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çocukların zeka ve strateji becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlenen 'Akıl Oyunları Şenliği'ne katıldı. Başkan Çolakbayrakdar, çocukların eğitimleriyle geleceğe hazırlanması için çalıştıklarını belirtti.

02.06.2024 11:56  Güncelleme: 11:59
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi tarafından çocukların zeka ve strateji becerilerini geliştirmesine daha fazla katkı sağlamak için başlatılan 'Akıl Oyunları Şenliği'ne katıldı. Başkan Çolakbayrakdar, "Etkinliklerimizle bir yandan çocuklarımızın yüzü gülerken diğer taraftan da ise eğitimlerle geleceğe hazırlanması için yoğun gayret sarf ediyoruz" dedi.

Mithatpaşa ve Ziyagökalp Mahallesi'nde farklı günlerde ilkokulların bahçesinde gerçekleştirilen Akıl Oyunlar Şenliği'ne katılan Başkan Çolakbayrakdar, çocukların sevgi gösterileriyle karşılaştı.

Çocuklarla sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, "Her zaman dediğim gibi önceliğimiz geleceğimizin teminatı çocuklarımızdır. Kocasinan Belediyesi olarak onları geleceğe daha donanımlı bir yetiştirebilmek ve dünyadaki çocuklarla yarışabilmeleri için elimizden geldiğince bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Çocuk Kulübü, Gençlik Kulübü, Kocasinan Spor Kulübü, Kocasinan İnovasyon Merkezi, Gençlik Merkezi ve Kocasinan Akademi gibi hizmetlerimizle çocuklarımızı bir yandan akıl oyunlarıyla zeka seviyelerini daha da geliştirecek etkinliklerle buluştururken bir yandan da teknolojik altyapı imkanı sunuyoruz. KOCAFEST ile TEKNOFEST'in alt yapısını, Kayseri'mizden yetiştiriyoruz. Başarılı çocuklarımızı yetiştirip, geleceğin insansız hava araçlarını ve model uçaklar üreteceği teknoloji imkanı sunuyoruz. Bu noktada tüm ailelerimize her zaman dediğim gibi Kocasinan Belediye Başkanı olarak hep yanlarındayız. Bir çocuğun başarısı, yeteneği veya beklenen talepler noktasında her zaman buradayım. Vatandaşa hizmet etme noktasında her daim yanındayım. Kocasinan'ın her bir köşesinde böyle etkinliklerimizin sayısını artıracağız. Bir yandan çocuklarımızın yüzü gülerken, eğlenirken diğer taraftan da ise eğitimlerle geleceğe hazırlanması için yoğun gayret sarf ediyoruz. Evlatlarımızın ilk öğretmenleri onları yetiştiren annelerimize Kocasinan Akademi ile sosyalleşmeleri ve daha donanımlı hale getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Çocuklara başarılar dileyip, oyunların süresini başlatan Başkan Çolakbayrakdar, birbirleriyle kıyasıya mücadele eden tüm çocuklara hediyeler verip, onları tebrik etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan Belediyesi Çocuklara Akıl Oyunları Şenliği Düzenliyor - Son Dakika

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