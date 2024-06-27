Kocasinan Belediyesi Çölyaklılara Glütensiz Ürün Paketi Dağıtıyor - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesi Çölyaklılara Glütensiz Ürün Paketi Dağıtıyor

Kocasinan Belediyesi Çölyaklılara Glütensiz Ürün Paketi Dağıtıyor

Kocasinan Belediyesi, çölyak hastaları için glütensiz ürün paketlerini düzenli olarak dağıtmaya devam ediyor. Başkan Çolakbayrakdar, çölyaklı ailelerin yanında olduklarını belirtti.

27.06.2024 12:04  Güncelleme: 12:06
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Ömür boyu diyet zorunluluğu olan çölyaklılar için ayrıcalıklı bir ilçe haline getiren Kocasinan Belediyesi; çölyak hassasiyeti bulunan 233 vatandaşa glütensiz ürün paketini düzenli olarak dağıtmaya devam ediyor. Çölyak'ın hassas beslenme gerektiren bir yaşam biçimi olduğunu belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Çölyaklı ailelerimizin her zaman yanında olmaya özen gösteriyoruz" dedi.

Yapılan hizmetlerin çölyaklı aileleri mutlu ettiğinin altını çizen Başkan Çolakbayrakdar; "Çölyaklı aileler için hazırlamış olduğumuz gıda paketlerinin karşılığının, dua olarak ulaşması bizler için çok değerlidir. Bu hizmetin gurur veren bir diğer tarafı gerek şehrimizde gerekse ulusal manada Türkiye'mizde birçok belediyenin benzer organizasyonlar yapıyor olmasıdır. Bizim için bir işin yapılmış olması, sadece o bölgedeki insanlar tarafından beğenilmesi, kabul görmesi işin doğru olduğu noktasında elbette ki önemlidir. Ancak sadece yerelde kalmayarak, Türkiye'de bir çok belediyenin çölyaklı ailelere yönelik bir çalışma içerisinde bulunması daha da önemlidir. Bilindiği üzere; 2017 yılında meclis toplantımızda aldığımız karar doğrultusunda, 7 yıldır glütensiz ürün paketi ile çölyaklı ailelere destek oluyoruz. Yapmış olduğumuz bu destekler, her geçen gün artarak devam ediyor. Çölyak, bir gıda alerjisidir. Glüten duyarlılığı sebebiyle çölyak hassasiyeti bulunan vatandaşlarımız, glütensiz gıdalarla beslenmek zorundadır. Bu hassasiyeti bulunanların yaşamları boyunca belirli bir diyet yapması, yani glütensiz gıdaları tüketmesi gerekmektedir. Bizler de Kocasinan Belediyesi olarak alerjik hassasiyeti bulunan hemşerilerimize destek oluyor ve özel olarak hazırlamış olduğumuz glütensiz ürün paketlerini çölyaklı ailelere düzenli olarak ulaştırıyoruz. Bunun yanı sıra farklı projeler üretmeye çalışıyoruz. Bu doğrultuda geçen yıl, Türkiye'de bir ilk olan Kayseri'nin yöresel mutfağının glütensiz olarak hem imalatının yapıldığı hem de paket hizmetinin olduğu 'Kafe Sinan Glütensiz' projesini hayat geçirdik. Amacımız, bir nebze de olsa çölyaklı ailelerimizin hayatını kolaylaştırmak, bunu yaparken de aramızdaki gönül bağını pekiştirmektir" ifadelerine yer verdi.

Çölyaklı aileler ise Kocasinan Belediyesi'nin kendileri için yapılan hizmetlerden son derece memnun kaldıklarını belirterek, Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün hazırladığı glütensiz ürün paketlerinin içerisinde; kek unu, hamur işi unu, nişastalı karışımı, kakaolu çıtır top, burgu makarna, spagetti, şehriye, köftelik bulgur, fındık ezmesi, portakallı mini kek ve susamlı çubuk kraker gibi glüten içermeyen yiyecekler bulunuyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan Belediyesi Çölyaklılara Glütensiz Ürün Paketi Dağıtıyor - Son Dakika

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