Kocasinan Belediyesi Çözüm Merkezi'ni Tanıttı - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesi Çözüm Merkezi'ni Tanıttı

Kocasinan Belediyesi Çözüm Merkezi\'ni Tanıttı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Çözüm Merkezi'nin vatandaşlarla iletişim köprüsü olduğunu ve hızlı çözümler ürettiğini belirtti.

27.08.2024 11:37  Güncelleme: 11:39
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2016 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren Çözüm Merkezi ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Çözüm Merkez'inin vatandaş ile belediye başkanı arasında bir iletişim kanalı olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Çözüm Merkezi'nde yalın yönetim anlayışıyla yapay zeka destekli 3. nesil yazılımımızla bürokrasiyi ortadan kaldırıyor, sorunlara anında ve hızlı çözümler üretiyoruz" dedi.

Belediye hizmet binası seminer salonunda gerçekleştirilen basın toplantısına, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın yanı sıra meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ile ilgili müdürler ve basın mensupları katıldı. Çözüm Merkezi'nin işlevi ile ilgili bir sunum yapan Başkan Çolakbayrakdar, " 25 Ağustos 2016 yılında hayata geçirdiğimiz Çözüm Merkezi'mizin sekizinci yılındayız. Çözüm Merkezi, belediyemizin hizmet zihniyetinin bir göstergesidir. Vatandaşa hizmet etmenin, bu hizmeti neticelendirmenin ve sonucunda vatandaş memnuniyetini ölçerek hizmet kalitesini artırmanın çabasını yansıtır. Belediye ne iş yapar sorusunun cevabı daima insana çıkar. Belediye, insanların beklentilerini ve taleplerini karşılamaya çalışan, aynı zamanda bizden sonraki nesillere emanet edeceğimiz çevreyi koruyan bir kurumdur. İnsan ve çözüm odaklı hizmetler üretiyoruz. Çözüm Merkezi, şehirde yaşayan insanlarla belediye başkanı ve belediye arasında bir iletişim köprüsü olarak hizmet verir. Kayseri'nin yaklaşık 1,5 milyonluk nüfusunun tamamı, 222 70 00 numaralı hattı arayarak bu hizmetlere ulaşabiliyor. Bu, şehrin tamamına eşit şekilde hizmet ulaştırmanın geldiği noktayı gösteriyor. Ayrıca şeffaf bir şekilde taleplerinizi takip edebilme imkanı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çözüm merkeziyle taleplere anında yanıt veriyoruz"

Çözüm Merkezi ile daha hızlı iletişim ve operasyon refleksi daha yüksek belediyecilik yaptıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Vatandaşımız, bizim baş tacımızdır. Vatandaşımızı önemsiyoruz ve beklentilerini hızlı bir şekilde karşılamak için Çözüm Merkezi ile sonuç odaklı çözüm üretiyoruz. Özellikle pandemi süreci gibi hiç evinden çıkamayan vatandaşımızın yanında olduk. Yani Kocasinan Belediyesi hiç düşünmediğiniz zaman ansızın yanınızda oluyor. Sadece talep değil, zaman zaman vatandaşımızın memnuniyetini ve teşekkürlerini alıyoruz. İlçe sakinlerimiz, isteklerini yüz yüze iletebilmenin yanı sıra her türlü iletişim kanalı; sosyal medya, Kocasinan Belediyesi'nin web sitesi, mobil uygulamalı cep telefonu ve Watsapp hattı 0(352) 222 70 00' nolu telefon numarasından her şekilde belediyeye anında ulaşabiliyor. Kocasinan Belediyesi hem 7/24 saat çalışan bir belediye hem de 7/24 saat ulaşılan bir belediyedir" diye konuştu.

"Yalın yönetim hamlesi yapay zeka destekli karar mekanizması"

Yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdiklerinin altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, "Çözüm Merkezi, 8. yılında 3. nesil bir yazılım haline geldi. Telefonla olayı anlatan bir fotoğraf çekildiğinde, tüm iletişim kanallarını kullanarak bürokrasiyi ortadan kaldırıp dijital ve hızlı bir şekilde çözüm üretiyoruz. Yapay zeka, gelen talepleri çözümleyip ilgili birime yönlendiriyor. Dünyada yalın yönetim konuşulurken, biz de belediye olarak her kategoride yalın yönetimi esas alıyoruz. Yapay zeka destekli karar mekanizması, sorunları ciddi anlamda çözüme ulaştırıyor. Bölgelere göre ısı haritasıyla oluşan talepleri noktasal bazda görerek harekete geçiyoruz. Çözüm Merkezi olarak yeni teknolojileri yakından takip ediyor, sürekli yenileniyoruz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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