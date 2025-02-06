Kocasinan Belediyesi, Kar Temizleme Çalışmalarını 24 Saat Sürdürüyor - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesi, Kar Temizleme Çalışmalarını 24 Saat Sürdürüyor

Kocasinan Belediyesi, Kar Temizleme Çalışmalarını 24 Saat Sürdürüyor

Kocasinan Belediyesi, yoğun kar yağışı sonrası vatandaşların güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla yaya yolları, cadde ve sokaklarda temizleme çalışmaları yürütüyor. Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, çalışmaların 3 vardiya halinde devam ettiğini belirtti.

06.02.2025 12:44  Güncelleme: 12:46
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Kocasinan Belediyesi'ne bağlı ekipler, yoğun kar yağışının ardından vatandaşların güvenli ulaşımlarını sağlamak için yaya yolları, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışının herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermemesi için çalışmaları, 3 vardiya halinde gece gündüz devam ettirdiklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yağan karın şehre ayrı bir güzellik kattığını belirterek, vatandaşların daha güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlamak için 24 saat esasına göre aralıksız çalıştıklarını ifade etti.

Kar yağışının etkili olduğu andan itibaren tüm personelle sahada görev başında olduklarını kaydeden Başkan Çolakbayrakdar, Kayserililerin kış mevsimini daha rahat geçirebilmeleri için önceden bir dizi önlem aldıklarına dikkat çekerek, "Kar yağışıyla birlikte başlayan çalışmalarımız kesintisiz sürüyor. Dört mevsimi ayrı güzel olan Kayseri'mizde, yoğun kar yağışı beraberinde bereket getirdi. Kar, bereket ve güzelliktir. Özellikle kırsal mahallelerde tarım, ziraat ve hayvancılıkla uğraşan hemşehrilerimizin beklediği kar yağışı gerçekleşti. Bizler de Kocasinan Belediyesi olarak bütün ekiplerimizle birlikte sahada hemşehrilerimizin ulaşımlarını daha rahat gerçekleştirebilmelerini sağlamak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Kar yağışının devam etmesiyle birlikte kaldırım, cadde ve sokaklar gibi vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlardan başlayıp, Kocasinan'ımızın her bir noktasında vatandaşlarımızın rahat bir şekilde ulaşım sağlamaları için gayret ediyoruz. Ekiplerimiz, 3 vardiya halinde 24 saat durmaksızın çalışmaya devam ediyorlar. Ekiplerimiz, tüm cadde, sokak ve kaldırımları gerekli ekipmanlarla temizliyor. Ayrıca modern nilfisk aracı ve kar küreği ile birlikte yaya kaldırımlarını kardan temizleyen ekiplerimiz, yaya ulaşımının daha sağlıklı ve daha güvenli olması için çalışıyor. Kayseri ve Kocasinan sakinlerimizin kar keyfini doyasıya yaşamaları için yoğun gayret sarf ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak kar yağışının herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermemesi ve bu doğal güzelliğin sadece hatıralarda iz bırakacak güzellikler olması adına çalışmaların kesintisiz devam edeceğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan Belediyesi, Kar Temizleme Çalışmalarını 24 Saat Sürdürüyor - Son Dakika

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