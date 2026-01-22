Başkan Çolakbayrakdar: "Modern araçlarımızla Kocasinan\'ın her noktasındayız"

Sabah saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından Kocasinan Belediyesi ekipleri; modern araç filosu ve donanımlı personeliyle karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar yağışının başlamasıyla birlikte tüm ekiplerin sahada olduğunu belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların güvenli ve kesintisiz ulaşımını sağlamak amacıyla 24 saat esasına göre çalıştıklarını söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar, kar yağışının şehre ayrı bir güzellik ve bereket kattığını ifade ederek; "Kar yağışıyla birlikte çalışmalarımız kesintisiz şekilde devam ediyor. Dört mevsimi ayrı güzel olan Kayseri'mizde yağan kar, özellikle kırsal mahallelerde tarım ve hayvancılıkla uğraşan hemşehrilerimiz için berekettir. Kocasinan Belediyesi olarak, tüm ekiplerimizle birlikte vatandaşlarımızın ulaşımlarını daha rahat ve güvenli şekilde sağlayabilmeleri için sahadayız" dedi. Kar yağışı öncesinde gerekli tüm hazırlıkların yapıldığını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, çalışmaların öncelikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde, sokak ve kaldırımlarda sürdürüldüğünü belirtti. Ekiplerin 3 vardiya halinde 24 saat esasına göre görev yaptığını aktaran Başkan Çolakbayrakdar; "Modern araçlarımız ve ekipmanlarımızla Kocasinan'ın her noktasındayız. Tüm cadde, sokak ve kaldırımlar kar küreme ve temizleme çalışmalarıyla açık tutuluyor. Yaya kaldırımlarında da titiz bir çalışma yürütüyoruz." diye konuştu.

Kar yağışının herhangi bir olumsuzluğa yol açmaması için çalışmaların aralıksız devam edeceğini kaydeden Başkan Çolakbayrakdar, "Hemşehrilerimizin karın keyfini güvenle yaşayabilmesi için yoğun gayret sarf ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ