Kocasinan Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Kocasinan Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde gerçekleştirilen Kasım ayı meclis toplantısında spor kulüplerine destek projeleri ve imar planları üzerinde duruldu. Başkan, gençler için spor okulu çalışması müjdesi verdi.

04.11.2024 17:46  Güncelleme: 17:48
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Kocasinan Belediyesi Kasım Ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde gerçekleştirilen meclis toplantısında, gündemde bulunan 13 madde görüşüldü. Gündem maddeleri arasında yer alan spor kulüplerinin çim sahası yapım işi konusu ile ilgili konuşan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak her zaman spora ve sporcuya destek verdiklerini belirterek, gençler için spor okulu çalışması yaptıklarının müjdesini verdi.

Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen Kasım ayı Meclis Toplantısı'nda gündemde bulunan toplam 13 madde görüşüldü. Meclis toplantısında Yeşilmahalle, Mimarsinan, Ziyagökalp, Pervane, Ertuğrulgazi, Şeker ve Oymaağaç Mahallesi'nde imar plan maddeleri görüşülerek, karara bağlandı. Ardından 'Fevziçakmak Mahallesi, Şimşek Spor Sahasına Tribün ve Soyunma Odaları Yapım İşi ile 'Yemliha Mahallesi, Sentetik Çim Sahası ve Tribün- Soyunma Odaları Yapım İşi' ile ilgili Kocasinan Belediyesi ile Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Kayseri Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı arasında protokol yapılması, protokol konu işe mahsus ödenek kabul etmeye yapılacak protokolü ve her türlü sözleşmeleri imzalamak üzere, belediye başkanı veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi görüşüldü.

Her üç maddenin de oy birliğiyle kabul edildiği toplantıda konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Spor Kulübü ile farklı branşlarda gençlere ve çocuklara çeşitli imkanlar sunduklarına dikkat çekerek, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yetişmesi noktasında spora gereken desteği veriyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanındayız. Kocasinan Spor Kulübü, sporun her alanında ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarılar elde ediyor. Kocasinan Belediyesi olarak her zaman onların yanındayız. Hem gençlerimizin yeteneklerini gün yüzüne çıkarmak hem de her branşta milli takımda yer alacak sporcular yetiştirmek bu açıdan çok önemlidir. Bu noktada yeni bir proje çalışması yürütüyoruz. Önümüzdeki yıl inşallah spor okulu çalışmasını hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar'ın alınan kararların şehrimize ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulunmasıyla toplantı sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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