 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kocasinan Belediyesi, Kış Döneminde de Haşerelere Karşı İlaçlama Yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kocasinan Belediyesi, Kış Döneminde de Haşerelere Karşı İlaçlama Yapıyor

Kocasinan Belediyesi, yaz döneminde başarılı bir ilaçlama çalışması yaptıktan sonra kış döneminde de ilçede bulunan 4 bin 500'den fazla apartmanın bodrum katında ilaçlama çalışması yapıyor. Amacı, kış aylarını uykuda geçiren haşerelerin kontrol altına alınması ve etkin mücadelenin sağlanması olan belediye, vatandaşların sağlığını önemsiyor ve daha temiz bir çevre hedefliyor. Haşerelere karşı en etken ve çevreci yöntemi uygulayan belediye, gelecek nesillere daha sağlıklı bir Kocasinan bırakmayı hedefliyor.

Kocasinan Belediyesi, Kış Döneminde de Haşerelere Karşı İlaçlama Yapıyor
12.01.2024 - 13:14,  Güncelleme: 13:16
Abone Ol

Yaz döneminde başarılı bir ilaçlama çalışması yapan Kocasinan Belediyesi, haşerelerle mücadele kapsamında kış döneminde de ilçede bulunan 4 bin 500'den fazla apartmanın bodrum katında ilaçlama çalışması yapıyor. Daha sağlıklı ve daha temiz bir çevre hedeflediklerine vurgu yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilaçlama çalışmasındaki amacın, kış aylarını uykuda geçiren başta sivrisinek ve karasinekler gibi haşerelerin kontrol altına alınıp, etkin mücadelenin sağlanması olduğunu ifade etti.

Vatandaşların sağlığını ilgilendiren konularda çok titiz davrandıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Daha sağlıklı bir toplum için gösterdiğimiz titizliği ve gayreti daha da artırarak devam ettiriyoruz. Bu kapsamda vatandaşlarımızın rahat bir yaz dönemi geçirebilmesi için haşerelere yönelik etkin bir şekilde ilaçlama çalışması yapıyoruz. Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, apartmanın bodrum katları başta olmak üzere kapalı alanlarda haşere üretebilecek her noktada ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Uzman personel ve donanımlı araçlarla yapılan ilaçlama çalışmaları sayesinde ilçemiz sakinleri rahat bir yaz geçirecek" diye konuştu.

Haşerelere karşı mücadele kapsamında en etken ve çevreci yöntemi uyguladıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, gelecek nesillere daha sağlıklı ve daha temiz bir Kocasinan bırakacaklarını sözlerine ekledi.

Halk sağlığı için haşerelere karşı mücadele eden Kocasinan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bölgeyi Dünya Sağlık Örgütü'nün onayladığı soğuk sisleme el U.L.V ilaçlama sistemi ile ilaçlayarak, haşerelerin özellikle larva halindeyken etkisiz hale getirilmesi için aralıksız çalışıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Çevre, Belediye, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocasinan Belediyesi, Kış Döneminde de Haşerelere Karşı İlaçlama Yapıyor - Son Dakika


13:19
Sarp Apak, Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiası yalanlandı Sarp Apak, Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiası yalanlandı
13:12
Seçil Erzan mahkeme salonunda ağladı: Bana para vermeyin diye yalvarıyordum artık Seçil Erzan mahkeme salonunda ağladı: Bana para vermeyin diye yalvarıyordum artık
12:44
Epstein kurbanı kadın: Günde 3 kez tecavüze uğruyordum Epstein kurbanı kadın: Günde 3 kez tecavüze uğruyordum
12:40
Hakem Halil Umut Meler sahalara dönüyor! 14 Ocak'ta yeniden düdük çalacak Hakem Halil Umut Meler sahalara dönüyor! 14 Ocak'ta yeniden düdük çalacak
11:38
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak
11:36
Seçil Erzan davasında 2. duruşma başladı! Semih Kaya ve Fatih Terim'in kızı da mahkeme salonunda Seçil Erzan davasında 2. duruşma başladı! Semih Kaya ve Fatih Terim'in kızı da mahkeme salonunda
11:34
Kadın gardiyan, mahkumlardan biriyle erzak dolabında ilişkiye girdi Kadın gardiyan, mahkumlardan biriyle erzak dolabında ilişkiye girdi
11:33
Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği kaldırımı seçime 2 ay kala fark etti Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği kaldırımı seçime 2 ay kala fark etti

Son Dakika
13:19 Sarp Apak, Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiası yalanlandı
13:12 Seçil Erzan mahkeme salonunda ağladı: Bana para vermeyin diye yalvarıyordum artık
12:44 Epstein kurbanı kadın: Günde 3 kez tecavüze uğruyordum
12:40 Hakem Halil Umut Meler sahalara dönüyor! 14 Ocak'ta yeniden düdük çalacak
11:38 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak
11:34 Kadın gardiyan, mahkumlardan biriyle erzak dolabında ilişkiye girdi
11:36 Seçil Erzan davasında 2. duruşma başladı! Semih Kaya ve Fatih Terim'in kızı da mahkeme salonunda
11:33 Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği kaldırımı seçime 2 ay kala fark etti
11:24 Görüntü Türkiye'den! Holiganlar sahaya girip 13 yaşındaki futbolculara saldırdı
11:15 Dolar 30,09 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 13:59:32. #1.13#
SON DAKİKA: Kocasinan Belediyesi, Kış Döneminde de Haşerelere Karşı İlaçlama Yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement