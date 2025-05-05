Kocasinan Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Kocasinan Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Kocasinan Belediyesi'nde yapılan Mayıs Ayı Meclis Toplantısı’nda, CHP'li Meclis Üyesi Ahmet Turan Özkan anıldı, imar planları ve bütçe konuları ele alındı. Başkan Çolakbayrakdar, spor desteklerine devam edileceğini vurguladı.

05.05.2025 17:28  Güncelleme: 17:30
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Kocasinan Belediyesi'nde Mayıs Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın başkanlığında yapılan toplantıda 15 gündem maddesi görüşüldü. Meclis toplantısında, geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybeden CHP'li Meclis Üyesi Ahmet Turan Özkan anıldı.

Özkan'ın oturduğu yere fotoğrafı ve karanfiller bırakılarak vefa gösterildi. CHP Grubu adına konuşan Meclis Üyesi İhsan Aydın, çocuklara olan duyarlılığıyla tanınan Özkan'ın isminin bir parka verilmesini talep etti. Başkan Çolakbayrakdar ise bu nazik öneriye teşekkür ederek, "Merhuma Allah'tan rahmet, sevenlerine ve ailesine başsağlığı dileriz. Yeni yaptığımız parklardan birine ismini verelim, konuyu önümüzdeki meclis gündemine alalım" dedi.

Kocasinan Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda 15 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantının ilk gündem maddesinde, 2024 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesap Cetvelleri görüşüldü. Diğer gündem maddeleri arasında Oymaağaç, Seyrani, Sümer Yenimahalle, Erkilet Generalemir, Buğdaylı, Molu, Barsama, Erkilet Tepe, Alsancak Yeşilmahalle ve Gevhernesibe Mahallelerinde çeşitli imar plan maddeleri ele alındı.

Toplantıda ayrıca Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü'ne yardım yapılması talebi de görüşüldü ve oybirliğiyle karara bağlandı. Kocasinan Spor Kulübü ile farklı branşlarda gençlere ve çocuklara çeşitli imkanlar sunduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yetişmesi noktasında spora gereken desteği veriyoruz. Futbol, masatenisi, boks, tekvando gibi ve son olarak ise satranç branşını da ekledik. Kocasinan Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanındayız. Kocasinan Spor Kulübü, sporun her alanında ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarılar elde ediyor. Kocasinan Belediyesi olarak her zaman onların yanındayız. Hem gençlerimizin yeteneklerini gün yüzüne çıkarmak hem de her branşta milli takımda yer alacak sporcular yetiştirmek bu açıdan çok önemlidir" ifadelerini kullandı.

Toplantı, Başkan Çolakbayrakdar'ın, Mayıs ayı meclis toplantısında alınan kararların şehrimize ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulunmasıyla sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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