Kocasinan Belediyesi'nden 65 Yaş Üstü ve Engellilere Sıcak Yemek Desteği - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesi'nden 65 Yaş Üstü ve Engellilere Sıcak Yemek Desteği

Kocasinan Belediyesi\'nden 65 Yaş Üstü ve Engellilere Sıcak Yemek Desteği
11.06.2025 10:07  Güncelleme: 10:09
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Kocasinan Belediyesi, 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi ve engelli bireyler için haftanın her günü sıcak yemek servisi sağlıyor. Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, sosyal projelerle vatandaşların gönüllerine dokunduklarını belirtiyor.

Kocasinan Belediyesi, ilçede 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi ve engelli olup da yemek yapabilecek durumu olmayan 226 vatandaşın evine günde 4 çeşit sıcak yemek ulaştırıyor. Yaptığı örnek çalışmalarıyla büyüklerin de hem gönlünü hem de hayır duasını alan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Başımızın tacı kıymetli büyüklerimiz için ne yapsak azdır. Her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Sosyal belediyecilikte Türkiye ve Kayseri'de örnek hizmetler gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerle vatandaşların gönüllerine dokunduklarını ifade etti. Rutin belediyeciliğini en iyi şekilde yerine getirmenin yanı sıra hayata geçirdiği sosyal projelerle insan hayatına doğrudan ya da dolaylı olarak yüreklere dokunan Başkan Çolakbayrakdar, "Örnek yatırımlarımızla Kocasinan'ı her zaman bir adım öne çıkarmak için çalışıyoruz" dedi.

Birçok projeyle öncülük ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kocasinan Belediyesi olarak hayatın her alanında vatandaşlarımıza hizmetler sunuyoruz. Hemşehrilerimin hayatlarını daha da kolaylaştırmak ve daha da yüzlerini gülümsetmek için elimizden geldiğince yoğun gayret sarf ediyoruz. Bir yandan rutin belediyecilik faaliyetlerini en iyi şekilde yerine getirirken diğer yandan da sosyal belediyeciliği en üst seviyeye çıkardık. Vatandaşlarımıza en iyisini sunmak ve sorunlarına çözüm üretebilmek için elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. İşimizi en iyi şekilde, en ince detayına kadar yaparak Kocasinan'a, Kayseri'ye değer katıyoruz. Bu doğrultuda 'Dost Eli' dediğimiz Kocasinan Gönüllüsü Projesi ile ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarını karşılıyor ve yüreklerine dokunuyoruz. Özellikle genç-yaşlı, kadın-erkek olmak üzere 7'den 70'e herkese ulaşmaya ve herkesin kendi özelinde ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. İlçede engelli olup da yemek yapamayan ve yalnız yaşayan ihtiyaç sahibi 65 yaş üzeri 226 kişiye haftanın yedi günü bir öğünlük sıcak yemeklerini ikram ediyoruz. Bütün amacımız, şehrimizde yaşayan vatandaşlarımızın gönüllerine dokunacak hizmetler üretebilmektir."

Başkan Çolakbayrakdar, sosyal projelerle gönül belediyeciliği uygulamasını en iyi şekilde yerine getirdiklerini sözlerine ekledi.

Kocasinan çınarları ise "Başkanımızdan Allah, bin kere razı olsun. İşi gücü rast gitsin. İyi ki var. Biz, çok memnunuz. Haftanın yedi günü sıcak yemek evimize geliyor. Bundan büyük bir hizmet olamaz. Ne kadar teşekkür etsek azdır" diye konuştu.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü ekipleri, ilçede yalnız yaşayan ihtiyaç sahibi 65 yaş üzeri ve engelli olup da yemek yapabilecek durumu olmayan 226 kişiye haftanın yedi günü bir öğün olmak üzere 4 çeşit sıcak yemek servisi yapıyor. Kocasinan Belediyesi yemekhanesinde gıda mühendisleri kontrolünde hijyenik bir ortamda hazırlanarak özenle paketlenen yemekler, belediye ekipleri tarafından vatandaşların evlerine götürülerek sıcağı sıcağına teslim ediliyor. Haftanın 7 günü yapılan servis ile ilçedeki 226 vatandaşın günde bir öğün sıcak yemek ihtiyacı karşılanıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan Belediyesi'nden 65 Yaş Üstü ve Engellilere Sıcak Yemek Desteği - Son Dakika

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