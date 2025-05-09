Kocasinan Belediyesi'nden 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü'nde Glütensiz Ürün Desteği - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesi'nden 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü'nde Glütensiz Ürün Desteği

Kocasinan Belediyesi\'nden 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü\'nde Glütensiz Ürün Desteği

Kocasinan Belediyesi, 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü dolayısıyla çölyak hastalığı olan ailelere glütensiz ürün paketleri dağıtmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen 'Glütensiz Kayseri Mutfağı' projesi ile bugüne kadar 7 bin 225 çölyak paketi dağıttıklarını açıkladı.

09.05.2025 11:30  Güncelleme: 11:33
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Kocasinan Belediyesi; 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü dolayısıyla, gıda alerjisi olarak bilinen çölyak hassasiyeti bulunan vatandaşlara glütensiz ürün paketlerini dağıtmaya devam ediyor. Türkiye'de ilk olan 'Glütensiz Kayseri Mutfağı' projesini hayata geçiren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2017 yılında başlatılan ve Türkiye'deki diğer belediyelere örnek olan uygulama kapsamında, ilçe genelinde ikamet eden 307 çölyaklı aileye bugüne kadar 7 bin 225 çölyak paketi dağıttıklarını belirtti.

Başkan Çolakbayrakdar, çölyaklı ailelerin ve sağlıklı yaşamı tercih edenlerin her zaman yanlarında olduklarını ve desteği sürdürmeye devam edeceklerini vurguladı. Yapılan projelerle çölyaklı bireylerin sağlıklı beslenmelerine katkı sağladıklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, çölyak hastalığının hassas bir beslenme gerektiren yaşam biçimi olduğunu hatırlatarak; "2017 yılında ilk olarak başlattığımız ve Türkiye'de diğer belediyelere örnek olan uygulama ile ilçe genelinde ikamet eden 307 çölyaklı aileye bugüne kadar 7 bin 225 çölyak paketi dağıttık. Ailelerde bulunan çölyaklı birey sayısı ve gelir durumuna göre düzenli olarak dağıtım yapıyoruz. 2017 yılında (66 kişi) 264 koli, 2018 yılında (132 kişi) 528 koli, 2019 yılında (174 kişi) bin 163 koli, 2020 yılında (182 kişi) 960 koli, 2021 yılında (190 kişi) 851 koli, 2022 yılında (203 kişi) 952 koli, 2023 yılında (218 kişi) 960 koli, 2024 yılında (307 kişi) bin 265 koli ve son 4 ayda (307 kişi) 282 koli olmak üzere toplamda 7 bin 225 çölyak paketi dağıttık. Bu hizmetin gurur veren bir diğer tarafı, gerek şehrimizde gerekse ulusal anlamda Türkiye'de birçok belediyenin benzer organizasyonlar yapıyor olmasıdır" diye konuştu. Ayrıca, geçtiğimiz yıllarda Türkiye'de bir ilk olan Kayseri'nin yöresel mutfağının glütensiz olarak hem üretiminin yapıldığı hem de paket hizmetinin verildiği 'Kafe Sinan Glütensiz' projesini hayata geçirdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, sözlerine şöyle devam etti;

"Bu hassasiyeti bulunanların yaşamları boyunca belirli bir diyet yapması, yani glütensiz gıdaları tüketmesi gerekiyor. Bizler de Kocasinan Belediyesi olarak alerjik hassasiyeti bulunan hemşerilerimize destek oluyor ve özel olarak hazırladığımız glütensiz ürün paketlerini çölyaklı ailelere ulaştırıyoruz. Ayrıca, restaurant ve paket hizmeti verdiğimiz tesisimizde ürettiğimiz ürünleri Türkiye'nin her köşesine ulaştırıyoruz. Amacımız, bir nebze de olsa çölyaklı ailelerimizin hayatını kolaylaştırmak ve bunu yaparken aramızdaki gönül bağını pekiştirmektir."

Başkan Çolakbayrakdar, çölyaklı ailelerin ve sağlıklı yaşam için glütensiz beslenmeyi tercih edenlerin her zaman yanında olacaklarını ve bu desteği Türkiye'de ilk olan 'Glütensiz Kayseri Mutfağı' Projesi gibi yeni projelerle sürdüreceklerini belirtti. Çölyaklı aileler ise Kocasinan Belediyesi'nin kendileri için yaptığı hizmetlerden son derece memnun olduklarını ve Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkürlerini iletti. Öte yandan Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün hazırladığı glütensiz ürün paketlerinin içerisinde; kek unu, hamur işi unu, nişastalı karışım, kakaolu çıtır top, burgu makarna, spagetti, şehriye, köftelik bulgur, fındık ezmesi, portakallı mini kek ve susamlı çubuk kraker gibi glüten içermeyen yiyecekler bulunuyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan Belediyesi'nden 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü'nde Glütensiz Ürün Desteği - Son Dakika

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