Kocasinan Belediyesi'nden Camiler İçin Özel Temizlik Projesi - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesi'nden Camiler İçin Özel Temizlik Projesi

Kocasinan Belediyesi\'nden Camiler İçin Özel Temizlik Projesi

Kocasinan Belediyesi, 2014 yılında kurduğu 'Cami Temizleme Ekibi' ile ilçe sınırlarındaki 267 camiyi düzenli olarak temizleyerek, gül suyuyla yıkıyor. Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, camilerin temizliğine verdikleri önemi vurguladı.

21.02.2025 12:26  Güncelleme: 12:29
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Kocasinan Belediyesi tarafından 2014 yılında Kayseri'de ilk olarak kurulan 'Cami Temizleme Ekibi'; ilçe sınırları içerisindeki 267 camiyi periyodik olarak temizleyerek, gül suyuyla yıkıyor. Kocasinan Belediyesi'nin sosyal alandaki çalışmalarıyla örnek bir belediye olduğunu vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; vatandaşların daha temiz ve daha huzurlu bir şekilde ibadet yapmalarına katkı sağladıklarını söyledi.

Kayseri'de ilk olarak Kocasinan Belediyesi tarafından 'Cami Temizleme Ekibi'nin kurulduğunu hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, mescit ve camilerin kutsal mekanlar olduğunu belirtti. Kocasinan'ın her şeyin en iyisine ve en güzeline layık olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; "Camilerimiz kutsal mekanlarımızdır. Belediye olarak camilerimizin ve mescitlerimizin restore edilmesinin yanı sıra vatandaşlarımızın huşu içerisinde ibadet edebilmesi için camilerimizin daha temiz olmasına özen gösteriyoruz. Özellikle Ramazan ayında daha fazla hassasiyet göstererek, camilerimizin daha sağlıklı ve daha temiz olması için yoğun gayret sarf ediyoruz. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü'müzün bünyesinde kurduğumuz 'Cami Temizleme Ekibi' ile ilçe genelindeki 184 merkez ve 83 kırsal mahalleler olmak üzere toplam 267 caminin temizliği yapılıyor. Camilerimizde ayda en az bir defa genel temizlik yapılıyor ve gül suyu ile yıkanıyor. Ayrıca Ramazan ayında olduğu gibi dini ve özel günlerde de gül suyu ile camilerimiz yıkanıyor. Camilerimiz de mis gibi gül kokan ortamda cemaatin ibadetlerini yapma imkanı sunuyoruz. Rabbim, yaptığımız tüm ibadetleri kabul etsin" ifadelerini kullandı. Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların memnuniyetini artırmaya yönelik çalışmaların devam edeceğini de sözlerine ekledi.

'Daha Temiz Kocasinan' parolasıyla yeniliklere imza atan Kocasinan Belediyesi; teknolojik temizlik cihazları ve profesyonel ekiplerle camilerin dış temizliğinin yanı sıra halı, kapı, cam, ahşap, kitaplık ve fayanslarını hijyenik bir şekilde temizleyip gül suyuyla yıkıyor. Toplam 4'er kişiden oluşan 2 ayrı Cami Temizleme Ekibi, ilçe sınırları içerisindeki tüm camileri ayda en az bir kez temizlerken, gül suyuyla camilerin mis gibi kokmasına katkı sağlıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan Belediyesi'nden Camiler İçin Özel Temizlik Projesi - Son Dakika

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