Kocasinan Belediyesi\'nden Çocuklara Oyun Terapisi Desteği

Kocasinan Belediyesi Çocuk Kulübü'nde 2021 yılından itibaren açılan ve Kayseri'de bu alanda tek olan Oyun Terapisi Kursu, çocuklar tarafından yoğun ilgiyle karşılanıyor. Kocasinan'da yaşayan çocuklar için önemli hizmetlere ve projelere imza attıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; "Evlatlarımızın gelişimi, eğitimi ve mutluluğu için en iyi şartları sağlamak adına büyük bir özen ve titizlikle çalışıyoruz" dedi.

"Geleceğimizin teminatı her bir çocuğumuz, bizim için ayrı bir değer ve zenginliktir" diyen Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri'nin geleceği için çocukların, gençlerin sağlıklı ve donanımlı bir şekilde yetiştirilmesine katkı sağladıklarını söyledi. Kocasinan Belediyesi olarak 'İnsan odaklı' belediyecilik anlayışıyla hizmet ürettiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Öncelikli odağımız çocuklarımız ve gençlerimizdir. Yapmış olduğumuz bütün çalışmalar, geleceğimizin teminatı yavrularımız içindir. Rutin belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra farklı projeler ve uygulamalarla hayatın her alanında yer alıyoruz. Bu noktada çocuklarımızın geleceğine yatırım yapıyoruz. Çocuklarımızın daha iyi eğitim alabilmesi ve sportif faaliyetlerde bulunabilmeleri için modern sosyal tesisler yapıyoruz. Kocasinan Akademi ile el becerilerinden kültürel etkinliklere, sanatsal faaliyetlerden daha farklı alanlarda hizmet veriyoruz. Çocuk Kulübü ve Gençlik Merkezimizle de çocuklarımıza ve gençlerimize farklı bir ufuk açabilmek için çalışıyor, onları geleceğe hazırlıyoruz. Daha donanımlı nesillerin yetişmesi için birçok projeyi hayata geçirdik ve çalışmalarımızı artırarak devam ettiriyoruz. Tüm gayretimiz, çocuklarımızın yüzünü güldürmek ve hemşehrilerimin hayatlarını kolaylaştırmak içindir. Biz onların geleceği adına, yarınlarda huzurlu ve mutlu olmaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Psikolojik Danışman Eda Kır ise Oyun Terapisi'nin Kayseri'deki belediyeler arasında ilk ve tek olan bir proje olduğunu belirterek, ebeveynlerin çocukları için bu konuda yoğun bir şekilde destek almak istediklerini ve eğitimden faydalandıktan sonra başkalarına da tavsiyelerde bulunduklarını ifade etti. Psikolojik Danışman Selenay Özbek de çocuk dilinin oyun ve kelimelerle ifade bulduğunu vurgulayarak, bu doğrultuda ilerleyerek çocukların duyguları ve davranışları üzerine rehabilitasyon sürecine yardımcı olduklarını söyledi.

Kocasinan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Kulübü'nde, Eğitmen Psikolojik Danışman Eda Kır ve Selenay Özbek tarafından, Mimarsinan Mahallesi'nde 3-11 yaş arası çocuklara yönelik Oyun Terapisi Kursu verilmektedir. Ücretsiz bir şekilde randevu sistemiyle hizmet veren ve her bir oyuncağın farklı anlam taşıdığı Oyun Terapisi Odası'nda çocukların kendilerini ifade etmeleri ve duygularını keşfetmeleri sağlanıyor. Eğlenceli bir dil ile anlatılan konularda bilgi sahibi olan çocuklar, hem eğleniyor hem de kendilerini daha iyi ifade edebiliyorlar. Oyun Terapisi eğitiminden faydalanmak isteyen 3-11 yaş arası çocukların ailelerinin 0(352) 740 00 00/1109 dahili numarasından başvuru yapmaları yeterli olacağı belirtildi. - KAYSERİ