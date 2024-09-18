Kocasinan Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Aspır Yağı Hediye - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Aspır Yağı Hediye

Kocasinan Belediyesi\'nden İhtiyaç Sahiplerine Aspır Yağı Hediye

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Saraycık Mahallesi'nde hasat edilen aspir bitkisinden elde edilen yağın ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacağını açıkladı. Başkan, bu çalışmanın Türkiye'ye örnek teşkil ettiğini vurguladı.

18.09.2024 13:45  Güncelleme: 13:47
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Saraycık Mahallesi'nde hasadını gerçekleştirdiği aspir bitkisinden üretilecek yemeklik aspir yağını, ihtiyaç sahibi ailelere hediye edeceklerini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Saraycık Mahallesi'nde aspir hasadına katılan Başkan Çolakbayrakdar, her alanda "Kendi kendine yetebilen bir belediye" olma anlayışıyla yapılan bu çalışmanın Türkiye'ye örnek teşkil ettiğini vurguladı.

Başkan Çolakbayrakdar, yapılan çalışmalarla Türkiye'ye model olduklarını ifade ederek şunları kaydetti: "Ülkemizde her alanda üretimi yaygınlaştırmak ve Kayseri'mizin her alanda örnek üretim merkezi olmasını sağlamak için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Özellikle tarımsal üretim konusunda, Kocasinan Belediyesi olarak bu alanı yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda aspir ekimi yaptık ve geçtiğimiz günlerde de hasadını gerçekleştirdik. Aspiri ektikten sonra hasadını yapıyor ve elde ettiğimiz aspir yağını, ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıtıyoruz. Buradaki amaç hem tarımı teşvik etmek hem de tarımsal ürünlerin farklı alternatiflerini şehrimizde üretebileceğimizi göstermek. Özellikle aspir yağını yemeklik olarak dağıtmamız, üretimden tüketime kadar tüm zinciri tamamlayan bir adım oluyor. Her alanda 'Kendi kendine yetebilen bir belediye' olmanın güzel bir örneğini sergiliyoruz. Kendi yetiştirdiğimiz ürünleri vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Bu çalışmalarımız, şehrimizden tüm Türkiye'ye örnek olabilecek niteliktedir. Şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz projelerin yanı sıra bundan sonra da Kocasinan'ımız için yeni projelerle farklılıklar oluşturmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle Anadolu'nun bereketli topraklarında emek veren tüm hemşehrilerimize bereketli hasatlar diliyorum."

Organik ve sürdürülebilir tarım alanında bölgenin ve Kayseri'nin kalkınmasına önemli katkılar sunan projeler gerçekleştirdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak ziraat, hayvancılık ve tarımsal üretimin gelişmesi noktasında çiftçilerin her zaman yanında olacaklarını da sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Aspır Yağı Hediye - Son Dakika

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