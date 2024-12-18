Kocasinan Belediyesi'nden Kış Günlerinde İhtiyaç Sahiplerine Destek - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesi'nden Kış Günlerinde İhtiyaç Sahiplerine Destek

Kocasinan Belediyesi\'nden Kış Günlerinde İhtiyaç Sahiplerine Destek

Kocasinan Belediyesi, 'Kocasinan Gönüllüsü Projesi' kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere kışlık kıyafet ve alışveriş imkanı sağlamaya devam ediyor. Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, sosyal belediyecilik alanında yürütülen projelerle 4 bin 163 aileye hizmet verildiğini belirtti.

18.12.2024 11:58  Güncelleme: 12:02
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Kocasinan Belediyesi, 2017 yılında hayata geçirdiği 'Kocasinan Gönüllüsü Projesi' kapsamında Dost Market'e kışlık kıyafetlerinin dağıtımına devam ediyor. Türkiye'ye örnek teşkil eden sosyal belediyecilik faaliyeti yürüttüklerini vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, proje kapsamında 4 bin 163 aileye hizmet verdiklerini ve özellikle sosyal belediyecilik alanında yapılan hizmetlerle 7'den 70'e herkesin gönlüne dokunduklarını söyledi.

Soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzlerini gülümseten Başkan Çolakbayrakdar, birçok alanda çalışmalar yaptıklarını ve projeler ürettiklerini ama en fazla mutluluk veren ve en fazla heyecan uyandıran işlerin başında sosyal belediyecilik adına yapılan hizmetler olduğunu ifade etti.

Vatandaşların gönüllerine dokunan hizmetler ürettiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Gerek fiili gerekse inşaat çalışmalarla vatandaşın hayatına dokunacak her alanda belediye olarak hizmetler gerçekleştiriyoruz. Ama bu hizmetlerin içerisinde en fazla mutluluk vereni ve en fazla heyecan uyandıranı ve bizim yüzümüzü güldüren işlerin başında sosyal belediyecilik adına yaptığımız çalışmalar geliyor. Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra 'Sosyal belediyecilik' hizmetleriyle gönüllere dokunuyoruz. 'Dost Eli' çatısı altında hizmet veren Dost Market ve Dost Mağaza ile Kocasinan'daki ihtiyaç sahiplerine market ve mağaza konforunda alışveriş imkanı sağlıyoruz. Türkiye'de en iyi şekilde sosyal belediyecilik faaliyeti yürütüyoruz. İnsan için yapılan ve insanın yararına bir hizmet varsa, ne zaman nerde olunması gerekiyorsa Şükür Allah'a onun gayreti içerisindeyiz. 'Dost Eli' isimli sosyal yardım kartlarımızla, yılın 12 ayında ihtiyaç sahibi bütün ailelerimize destek oluyoruz. 'Dost Eli' ile Kocasinan'da uzatmadık el, dokunmadık gönül bırakmamanın çabası içerisindeyiz. Kısaca her alanda Kocasinan sakinlerimize hizmet ulaştırmanın huzurunu yaşıyoruz. Bu vesileyle Kocasinan Gönüllüsü projemize destek veren bütün hayırseverlere teşekkür ediyor, emeklerine sağlık diyorum" ifadelerine yer verdi.

Sosyal belediyecilik çalışmalarla vatandaşın refahına ve mutluluğuna katkı sunduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye'ye örnek teşkil eden 'Dost Kapısı' ile sosyal odaklı hizmetler üretmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki 'Dost Eli' çatısı altında hizmet veren Dost Market ve Dost Mağaza'da alışveriş yapanlar, sosyal durumlarına göre belirleniyor ve nüfus sayılarına, ihtiyaçlarına göre sınıflandırılarak (A-B), 'Dost Eli' isimli kart veriliyor. Dost Eli kartını alan vatandaşlar, kartta yüklü miktardaki para puan limiti kadar ürün alabiliyorlar. Gıda ve konfeksiyon ürünleri üzerine hizmet veren mağaza ve market, Kocasinanlılara alışveriş keyfi yaşatıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan Belediyesi'nden Kış Günlerinde İhtiyaç Sahiplerine Destek - Son Dakika

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