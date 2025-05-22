Kocasinan Belediyesi'nden Öğrencilere Geri Dönüşüm Semineri - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesi'nden Öğrencilere Geri Dönüşüm Semineri

Kocasinan Belediyesi\'nden Öğrencilere Geri Dönüşüm Semineri
22.05.2025 13:21  Güncelleme: 13:24
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Kocasinan Belediyesi, çevre bilincini artırmak amacıyla öğrencilere geri dönüşüm ve sıfır atık konularında eğitim seminerleri düzenliyor. Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, doğal kaynakların korunması ve atığın ekonomiye kazandırılması için bilinçlendirme çalışmalarının önemine dikkat çekti.

Kocasinan Belediyesi; geri dönüşüm ve sıfır atık konusunda bilinçlenmeyi ve çevre konusunda daha duyarlı olmayı sağlamak amacıyla öğrencilere yönelik eğitim seminerleri düzenliyor. Çevre belediyeciliğini ön planda tutan projelerle Türkiye'de ilklere imza attıklarını ve örnek olduklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çevreyi korumak ve atıkları ekonomiye yeniden kazandırabilmek amacıyla öğrencilere yönelik bilinçlendirme çalışması yürüttüklerini söyledi.

Çevre dostu belediyecilik anlayışıyla projeler ve hizmetler ortaya koyduklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; Kocasinan Belediyesi olarak çocuklara çevre bilincini aşılamak için miniklere geri dönüşüm semineri verdiklerini ifade ederek; "Çevre bilincini çocuklara küçük yaşta vermeyi amaçlıyoruz. Geri dönüştürülebilir cam, plastik, metal ve kağıt gibi değerli atıkların ekonomiye nasıl geri kazandırıldığını gelecek nesillere anlatmak, onlara sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre bırakmak amacıyla bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz. Gelecek nesillere daha temiz bir çevre, daha iyi imkan ve mekanlar bırakmak, belediyeler olarak bizim en önemli görevlerimizden biridir. Doğal kaynakların sınırsız olmadığı, israf edildiği takdirde bir gün tükeneceği göz önünde bulundurulduğunda geri dönüşümün ve Sıfır Atık Projesi'nin önemi çok daha net biçimde anlaşılacaktır. İşte bu gerçeği çocuklarımıza, çocuklarımız vasıtasıyla da anne ve babalarına aktararak hem bugünü hem de yarınları kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Kocasinan Belediyesi olarak dönüştürülebilir atıkların geri kazanımı, doğal kaynakların korunması ve gelecek nesillere aktarılması için yoğun çalışmalar sergilediklerinin altını çizen Başkan Çolakbayrakdar; "Gelecek nesillere daha iyi imkanlar bırakmak için, geleceğin sahibi çocuklarımızı bilinçlendirme çalışmalarımız devam ediyor. Çevreye karşı duyarlılık gösteren herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kocasinan Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından organize edilen eğitim seminerleri kapsamında, kırsal mahallelerde bulunan ilkokul öğrencilerine eğitimler verildi. Çevre Mühendisi Ahmet Usta tarafından geri dönüşümün önemi konusunda verilen eğitimi minik öğrenciler ilgiyle izledi. Ambalaj atıklarının toplanarak ekonomiye tekrar kazandırılması yönündeki konuları slayt eşliğinde öğrencilere anlatan Usta, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir çevre için uyulması gerekenler konusunda faydalı bilgiler verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocasinan Belediyesi'nden Öğrencilere Geri Dönüşüm Semineri - Son Dakika

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