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Kocasinan Belediyesi'nden öğretmenlere anlamlı klip - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi'nden öğretmenlere anlamlı klip

24.11.2021 12:43
Kocasinan Belediyesi'nden öğretmenlere anlamlı klip

Kocasinan Belediyesi Çocuk Kulübü kursiyerleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla anlamlı bir klip çekti.

Kocasinan Belediyesi Çocuk Kulübü kursiyerleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla anlamlı bir klip çekti. Mimarsinan Çocuk Kulübü'nde çekilen klip, büyük beğeni topladı. Tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, her zaman eğitim ve eğitimcilerin yanında olduklarını vurguladı.

"Öğretmenler bizim her şeyimiz" diyen Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak eğitime ve öğretime hassasiyetle her zaman destek verdiklerini belirterek, "Bizler, eğitim ve eğitimcilerin yanındayız. Bunu en güzel göstergesi hizmetlerimiz ve yatırımlarımızdır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) mesleği olan bu kutsal görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışan öğretmenlerimiz, tarihimiz boyunca bilginin, eğitimin sembolü ve gençlerimize ışık tutan örnek insanlar olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle ilkokul öğretmenim başta olmak üzere Kocasinan Akademi kurslarında eğitim veren eğitmenlerin ve tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü en içten duygularımla kutluyor, şükranlarımı sunuyorum. Ebediyete intikal etmiş bütün öğretmen ve eğitimcileri rahmetle anıyor, Milli Eğitim camiasına eğitim ve öğretim çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, vatanını, milletini seven, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan nesiller oluşması noktasında her zaman eğitim ve öğretime destek olacaklarını sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kocasinan Belediyesi'nden öğretmenlere anlamlı klip
Kocasinan Belediyesi'nden öğretmenlere anlamlı klip
Kocasinan Belediyesi'nden öğretmenlere anlamlı klip

Kocasinan Belediyesi, Öğretmenler Günü, Münir Karaloğlu, Kocasinan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kocasinan Belediyesi'nden öğretmenlere anlamlı klip - Son Dakika


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