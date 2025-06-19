Kocasinan Belediyesi'nden Otomatik Sulama Sistemi ile Su ve Enerji Tasarrufu - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesi'nden Otomatik Sulama Sistemi ile Su ve Enerji Tasarrufu

Kocasinan Belediyesi\'nden Otomatik Sulama Sistemi ile Su ve Enerji Tasarrufu
19.06.2025 11:58  Güncelleme: 12:00
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Kocasinan Belediyesi, park ve yeşil alanlarda otomatik sulama sistemini yaygınlaştırarak su kaynaklarının verimli kullanılması ve enerji tasarrufu sağlamayı hedefliyor. Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, bu sistemle birlikte hem su hem de enerji tasarrufu gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kocasinan Belediyesi, su kaynaklarının verimli kullanılması ve enerjiden tasarruf sağlanması amacıyla park ve yeşil alanlarda otomatik sulama sistemini yaygınlaştırıyor. Kaynakların daha verimli kullanılması konusunda birçok yatırıma imza atan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Küresel ısınmayla birlikte medeniyetimizin mihenk taşı olan suyumuzun daha verimli kullanılması için yatırımlar yapıyoruz. Bunlardan biri olan otomatik sulama sistemi ile önemli ölçüde su ve enerji tasarrufu sağlıyoruz" dedi.

Çevre ve insan odaklı çalışmalar yürüten Başkan Çolakbayrakdar, LED teknoloji aydınlatma ile bu zamana kadar 12 milyon TL tasarruf sağladıklarını hatırlatarak, otomatik sulama sistemiyle de önemli ölçüde su, zaman ve enerji tasarrufu sağladıklarını vurguladı. Belediye hizmetlerinin akıllı sistemlere entegre edildiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, "İnsanı merkez alarak yüksek teknolojiyi kullanan, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir şehirler inşa ediyoruz. Özellikle küresel ısınmayla birlikte medeniyetimizin mihenk taşı olan suyumuzun daha verimli kullanılması için yatırımlar yapıyoruz. Bunlardan biri olan otomatik sulama sistemi ile önemli ölçüde su ve enerji tasarrufu sağlıyoruz. Bilindiği üzere, 6 yıl önce hayata geçirdiğimiz LED teknoloji aydınlatma ile hem daha fazla aydınlık hem de daha fazla enerji tasarrufu sağladık. Kamu binalarında enerji tasarrufu ile ilgili 2019/17 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda belediye hizmet binası başta olmak üzere tesislerimiz ve atölyelerimizde LED teknoloji aydınlatma sistemine geçtik. Ayrıca Park ve Bahçeler Müdürlüğü Bakım Onarım Şefliği ekiplerimiz, park, cami ve yeşil alanlardaki toplam 5 bin 250 adet aydınlatma direğinin eski ampullü armatürlerini, 48 Watt LED armatürlerle yeniledi. Böylelikle hem malzeme hem de enerji olmak üzere bu zamana kadar toplamda 12 milyon TL tasarruf sağladık. Ayrıca mevcut parklarda yaygın hale getirdiğimiz ve yeni yaptığımız parklarda uyguladığımız otomatik sulama sistemiyle gelecek nesillerimize daha yaşanabilir bir çevre bırakacağız. Bütün gayretimiz, hemşehrilerimize daha mutlu, huzurlu olabilecekleri bir ortam hazırlamak ve daha çevreci yaklaşımlarla onlara hizmet edebilmektir" ifadelerini kullandı.

İnsan odaklı anlayışla yenilikçi hizmetler sunduklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın yenileme çalışmalarıyla örnek teşkil ettiğini de sözlerine ekledi.

Öte yandan, daha yeşil bir Kocasinan için çalışmalara hız kesmeden devam eden Kocasinan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçe genelindeki mevcut parklarda otomatik sulama sistemini yaygınlaştırırken yeni park yapımında ise otomatik sulama sistemini monte ediyor. Zaman ayarlı ve noktasal sulama sayesinde su kullanımı azalırken, aynı zamanda hem enerji hem de zamandan tasarruf sağlanıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan Belediyesi'nden Otomatik Sulama Sistemi ile Su ve Enerji Tasarrufu - Son Dakika

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