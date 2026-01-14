Başkan Çolakbayrakdar: "Soğuk günlerde gönülleri ısıtıyoruz"

Kocasinan Belediyesi, 2015 yılında hayata geçirdiği ve vatandaşlar tarafından büyük beğeni toplayan 'İkram Çeşmesi' projesi kapsamında her sabah vatandaşlara sıcak çorba ikram ediyor. Soğuk kış günlerinde ikram edilen salep veya çorbanın, vatandaşlarla belediye arasında gönül bağını güçlendirdiğine dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "İkramlarımızdan hemşehrilerimizin memnuniyet duyması bizleri son derece mutlu ediyor" dedi.

Hastane önlerinde sıcak bir nefes

Kayseri Şehir Hastanesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde kurulan İkram Çeşmesi, özellikle hasta ve hasta yakınları için büyük bir kolaylık ve moral kaynağı oluyor. Zor ve stresli anlar yaşayan vatandaşlara sıcak bir ikram sunmanın önemine değinen Başkan Çolakbayrakdar, geçmişten günümüze uzanan geleneksel lezzetleri yaşatmaya özen gösterdiklerini belirtti.

Dört mevsim, dört ayrı ikram

Sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışına her geçen gün yeni değerler kazandırdıklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, İkram Çeşmesi'nin yılın her döneminde mevsime uygun hizmet sunduğuna dikkat çekerek, "Unutulmaması gereken kültürel değerlerimizi ve paylaşma geleneğimizi vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. İkram Çeşmesi, sadece bir hizmet değil; aynı zamanda dayanışmanın ve gönül belediyeciliğinin bir sembolüdür. Hafta içi her sabah Kayseri Şehir Hastanesi ve Hastane Caddesi'nde vatandaşlarımıza sıcak çorba ikram ediyoruz. Yaz aylarında Cumhuriyet Meydanı'nda limonata, sonbahar ve kış aylarında ise geleneksel bir lezzet olan salep ikram ediyoruz. Ramazan ayında da Ramazan şerbetiyle Osmanlı geleneğimizi yaşatıyoruz. Vatandaşlarımızın bu ikramlardan memnuniyet duyması bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan teşekkür

İkram Çeşmesi'nden faydalanan vatandaşlar da hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Sabahın erken saatlerinde sıcacık çorbayla karşılanıyoruz. Böyle bir hizmet başka yerde yok. Allah belediyemizden ve devletimizden razı olsun. Bu hizmetleri bizlere sunan Kocasinan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar'a ve emeği geçen tüm belediye çalışanlarına teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Taşınabilir ikram çeşmesiyle her yerde hizmet

Öte yandan Kocasinan Belediyesi tarafından Kayseri Devlet Hastanesi ve Şehir Hastanesi önünde konumlandırılan İkram Çeşmesi, hafta içi her gün hasta ve hasta yakınlarına hizmet veriyor. Portatif yapısıyla farklı noktalara taşınabilen İkram Çeşmesi, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde mevsim şartlarına göre sıcak ve soğuk içecek ikramında bulunarak büyük beğeni topluyor. - KAYSERİ