Başkan Çolakbayrakdar: "Soğuk günlerde gönülleri ısıtıyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Başkan Çolakbayrakdar: "Soğuk günlerde gönülleri ısıtıyoruz"

Başkan Çolakbayrakdar: "Soğuk günlerde gönülleri ısıtıyoruz"
14.01.2026 11:23  Güncelleme: 11:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocasinan Belediyesi, her sabah hastane önlerinde sıcak çorba ve salep ikram ederek vatandaşların gönlünü kazanıyor. Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İkram Çeşmesi projesinin sosyal ve kültürel değerleri yaşatmayı amaçladığını belirtti.

Kocasinan Belediyesi, 2015 yılında hayata geçirdiği ve vatandaşlar tarafından büyük beğeni toplayan 'İkram Çeşmesi' projesi kapsamında her sabah vatandaşlara sıcak çorba ikram ediyor. Soğuk kış günlerinde ikram edilen salep veya çorbanın, vatandaşlarla belediye arasında gönül bağını güçlendirdiğine dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "İkramlarımızdan hemşehrilerimizin memnuniyet duyması bizleri son derece mutlu ediyor" dedi.

Hastane önlerinde sıcak bir nefes

Kayseri Şehir Hastanesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde kurulan İkram Çeşmesi, özellikle hasta ve hasta yakınları için büyük bir kolaylık ve moral kaynağı oluyor. Zor ve stresli anlar yaşayan vatandaşlara sıcak bir ikram sunmanın önemine değinen Başkan Çolakbayrakdar, geçmişten günümüze uzanan geleneksel lezzetleri yaşatmaya özen gösterdiklerini belirtti.

Dört mevsim, dört ayrı ikram

Sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışına her geçen gün yeni değerler kazandırdıklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, İkram Çeşmesi'nin yılın her döneminde mevsime uygun hizmet sunduğuna dikkat çekerek, "Unutulmaması gereken kültürel değerlerimizi ve paylaşma geleneğimizi vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. İkram Çeşmesi, sadece bir hizmet değil; aynı zamanda dayanışmanın ve gönül belediyeciliğinin bir sembolüdür. Hafta içi her sabah Kayseri Şehir Hastanesi ve Hastane Caddesi'nde vatandaşlarımıza sıcak çorba ikram ediyoruz. Yaz aylarında Cumhuriyet Meydanı'nda limonata, sonbahar ve kış aylarında ise geleneksel bir lezzet olan salep ikram ediyoruz. Ramazan ayında da Ramazan şerbetiyle Osmanlı geleneğimizi yaşatıyoruz. Vatandaşlarımızın bu ikramlardan memnuniyet duyması bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan teşekkür

İkram Çeşmesi'nden faydalanan vatandaşlar da hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Sabahın erken saatlerinde sıcacık çorbayla karşılanıyoruz. Böyle bir hizmet başka yerde yok. Allah belediyemizden ve devletimizden razı olsun. Bu hizmetleri bizlere sunan Kocasinan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar'a ve emeği geçen tüm belediye çalışanlarına teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Taşınabilir ikram çeşmesiyle her yerde hizmet

Öte yandan Kocasinan Belediyesi tarafından Kayseri Devlet Hastanesi ve Şehir Hastanesi önünde konumlandırılan İkram Çeşmesi, hafta içi her gün hasta ve hasta yakınlarına hizmet veriyor. Portatif yapısıyla farklı noktalara taşınabilen İkram Çeşmesi, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde mevsim şartlarına göre sıcak ve soğuk içecek ikramında bulunarak büyük beğeni topluyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kocasinan Belediyesi, Ahmet Çolakbayrakdar, Yerel Haberler, Hastane, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Çolakbayrakdar: 'Soğuk günlerde gönülleri ısıtıyoruz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da meraklıları için “şantiye izleme alanı“ oluşturuldu Ordu'da meraklıları için "şantiye izleme alanı" oluşturuldu
Esra’yı boğarak öldüren annesi ve sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı Esra'yı boğarak öldüren annesi ve sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı
İspanyol şarkıcı Julio Iglesias, taciz suçlaması İspanyol şarkıcı Julio Iglesias, taciz suçlaması
Yeni takımları belli oldu Fenerbahçe’de iki ayrılık birden Yeni takımları belli oldu! Fenerbahçe'de iki ayrılık birden
Feti Yıldız: Ahmet Özer ile Ahmet Türk’ün göreve iadesinde sakınca yoktur Feti Yıldız: Ahmet Özer ile Ahmet Türk'ün göreve iadesinde sakınca yoktur
Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore’nin eski devlet başkan için idam talebi Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore'nin eski devlet başkan için idam talebi

13:12
ABD’ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi
ABD'ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi
12:20
Türkiye devrede İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD’li makamlarla da görüşülüyor
Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor
12:16
İfadesinde ’’İmamoğlu’nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim’’ dedi Fotoğraflar ortaya çıktı
İfadesinde ''İmamoğlu'nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim'' dedi! Fotoğraflar ortaya çıktı
11:44
Türkiye’nin yanı başında büyük çatışma Takviye kuvvetler yola çıktı
Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Takviye kuvvetler yola çıktı
11:42
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
11:32
Muslukları altından Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu
Muslukları altından! Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 13:31:09. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Çolakbayrakdar: "Soğuk günlerde gönülleri ısıtıyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.