Kocasinan Belediyesi'nden Sosyal Belediyecilikte Örnek Hizmetler - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesi'nden Sosyal Belediyecilikte Örnek Hizmetler

Kocasinan Belediyesi\'nden Sosyal Belediyecilikte Örnek Hizmetler

Kocasinan Belediyesi, frigofirik araç ve soğuk hava deposu ile gıdaları bozulmadan ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak sosyal belediyecilikteki öncülüğünü sürdürüyor. Başkan Çolakbayrakdar, bu hizmetlerin vatandaşların gönüllerine dokunduğunu vurguladı.

24.12.2024 13:33  Güncelleme: 13:35
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Kocasinan Belediyesi'nin hizmete sunduğu soğuk zincirin en önemli halkalarından biri olan frigofirik araç ve soğuk hava deposu ile gıdalar bozulmadan daha sağlıklı bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Sosyal belediyecilikte de Türkiye ve Kayseri'de örnek hizmetler gerçekleştirdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi'nin Kayseri'de gıda kurtarmada akredite hizmeti sunan ilk ve tek kuruluş olduğunu söyledi.

Yapılan hizmetlerle vatandaşların gönüllerine dokunduklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar; Türkiye'ye marka ve model olan Kayseri Belediyeciliğini ileri bir noktaya taşımak için gayret ettiklerini ifade etti. Belediyecilik faaliyetleriyle ilgili yenilikçi hizmetlere imza attıklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar; "Vatandaşlarımızın beklentileri doğrultusunda daha iyi bir Kayseri ve daha güzel bir Kocasinan için projeler üretiyoruz. Özellikle çağın şartlarına göre yeni ve farklı yaşam alanları inşa ediyoruz. Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra 'Sosyal belediyecilik' hizmetleriyle gönüllere dokunuyoruz. Güzel hizmetlerimizden biri olan ve ilçede yalnız yaşayan ihtiyaç sahibi 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza haftanın yedi günü bir öğünlük sıcak yemek hizmetini veriyoruz. Büyüklerimizin duasını alıyoruz. Soğuk zincir taşımacılığına yönelik geliştirilen özel yalıtım ve soğutucu ünitesine sahip frigofirik aracı, iki yıl önce araç filomuza ekledik. Ayrıca hizmete sunduğumuz soğuk hava deposu ile de gıdaların bozulmadan saklanmasını sağlıyoruz. Frigofirik araç ile soğuk hava deposu sayesinde gıdalar bozulmadan daha sağlıklı bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Bu noktada Kocasinan Belediyesi, Kayseri'de gıda kurtarmada akredite hizmeti sunan tek kuruluştur. Kısaca her alanda Kocasinan sakinlerimize hizmet ulaştırmanın huzurunu yaşıyoruz. Sosyal belediyecilik adına daha güzel hizmetler yapmaya devam ederek, çocuklarımıza, kadınlara ve engelli kardeşlerimizin hayatlarına dokunan hizmetler üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Geleceğin Kocasinan'da şekilleneceğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, sosyal belediyecilik çalışmalarla vatandaşın refahına ve mutluluğuna katkı sunduklarını sözlerine ekledi.

Öte yandan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı saha ekibi, 'Fazla Geri Kazanım Uygulaması' ile marketlerden gelen ürün bilgisi ile talep eden marketlere gidiyor ve ürünleri son kullanma tarihlerini de dikkate alarak, tek tek titizlikle inceliyor. Hassasiyetle incelenen ürünler ekipler tarafından marketten alındıktan sonra müdürlüğe bağlı Sosyal Market'te bulunan soğuk hava deposuna dolduruluyor. Burada bekletilmeden ürünleri paketleyen ekipler, ürünleri kayıtlı olan ihtiyaç sahiplerinin adreslerine ulaştırıyor. Çevre dostu bir yaklaşım olan ve Kayseri'de tek olan uygulama ile hem israf önleniyor hem de vatandaşlara destek olunuyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan Belediyesi'nden Sosyal Belediyecilikte Örnek Hizmetler - Son Dakika

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