Kocasinan Belediyesi\'nden Sosyal Market Projesiyle İhtiyaç Sahiplerine Destek

12.08.2025 12:43  Güncelleme: 12:45
Kocasinan Belediyesi, 2017 yılında kurduğu Sosyal Market aracılığıyla vatandaşların bağışladığı ikinci el kıyafet ve eşyaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, yardımlaşma duygusunun önemine dikkat çekerek, kullanmadıkları eşyaları bağışlamak isteyenlerin belediyeye başvurmasını istedi.

Kocasinan Belediyesi; 2017 yılında Yeşil Mahalle'de kurduğu Sosyal Market ile vatandaşlar tarafından bağışlanan ikinci el kıyafetleri ve eşyaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Vatandaşların kullanmadığı giysi ve eşyaları değerlendirerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Tüm hemşehrilerimize duyarlılıkları için teşekkür ediyorum" dedi.

Kayserililerin yardımlaşma duygusunun çok güçlü olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; "Kocasinan Belediyesi olarak kullanılmayan, ihtiyaç fazlası olan ürünleri toplayıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sosyal Marketimizde vatandaşlarımızın bağışladığı ikinci el kıyafetler, çeşitlerine ve kullanılabilirlik durumlarına göre ayrılıyor. Tadilat gerektiren ürünler ise tadilatları yapıldıktan, yıkandıktan ve ütülendikten sonra askılardaki yerini alıyor. Bütün amacımız, şehrimizde yaşayan vatandaşlarımıza daha iyi ve daha kaliteli hizmetler sunabilmektir. Bu noktada duyarlılık gösteren herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

'Halka hizmet, Hakk'a hizmet' anlayışıyla çalıştıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; ikinci el eşyalarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen vatandaşların Kocasinan Belediyesinin tesislerine, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne veya ilçe muhtarlıklarına başvurmalarının yeterli olacağını da sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

kayseri, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
