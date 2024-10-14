Kocasinan Belediyesi'nden Yenilenen Yeşilmahalle Kapalı Pazar Yeri Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesi'nden Yenilenen Yeşilmahalle Kapalı Pazar Yeri Hizmete Açıldı

Kocasinan Belediyesi\'nden Yenilenen Yeşilmahalle Kapalı Pazar Yeri Hizmete Açıldı

Kocasinan Belediyesi, Yeşilmahalle kapalı pazar yerini yenileyerek vatandaşların ve esnafların hizmetine sundu. Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, modern ve konforlu bir Kocasinan inşa ettiklerini vurguladı.

14.10.2024 12:03  Güncelleme: 12:05
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Kocasinan Belediyesi tarafından yenilenen Yeşilmahalle kapalı pazar yeri, vatandaşların ve esnafların hizmetine sunuldu. Yenilenen kapalı pazar yerinin bölge sakinlerine ve esnafa hayırlı olmasını dileyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hayatın her alanında herkesin yaşamaktan keyif alabileceği bir Kocasinan inşa ettiklerini vurguladı.

Kocasinan'ı yapılan hizmetlerle her geçen gün modern ve konforlu bir ilçeye dönüştürdüklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, ilçenin prestijini artıran ve bölgeyi cazibe merkezi haline getiren projeler gerçekleştirdiklerine dikkat çekti.

İlçenin hizmet standardını yeni ve farklı projelerle yükselttiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Hemşehrilerimizin daha mutlu ve huzurlu yaşayabilecekleri ortamları oluşturmak için gayretle çalışıyoruz. Bu kapsamda, mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda konforlu ve hijyenik alışveriş ortamları sağlamak amacıyla ilçemizdeki pazar yerlerini yeniliyoruz. Yeşilmahalle 'deki pazar yerini hızlı bir şekilde yenileyerek hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Yenilediğimiz pazar yeri, daha modern bir görünüme kavuştu. Esnafımızın daha konforlu ve sağlıklı şartlarda vatandaşlara hizmet vermesini sağladık. Vatandaşlarımıza da pazara gelerek daha güzel bir ortamda alışveriş yapma imkanı sunduk. Esnafımıza ve hemşehrilerimize daha kaliteli hizmetler sunmak için her zaman elimizden geleni yapıyoruz. Bölge sakinlerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Pazar yerinin yenilenmesinden memnuniyet duyan vatandaşlar ve esnaflar ise "Pazarımız çok güzel oldu. Yeni haliyle daha temiz bir alışveriş imkanı sunuldu. Yapılan hizmetler için Kocasinan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan Belediyesi'nden Yenilenen Yeşilmahalle Kapalı Pazar Yeri Hizmete Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocasinan Belediyesi'nden Yenilenen Yeşilmahalle Kapalı Pazar Yeri Hizmete Açıldı - Son Dakika
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