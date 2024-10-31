Kocasinan Belediyesi'nden Yeşil Kayseri Çalışmaları - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesi'nden Yeşil Kayseri Çalışmaları

Kocasinan Belediyesi\'nden Yeşil Kayseri Çalışmaları

Kocasinan Belediyesi, ağaç dikim sezonunda on binlerce ağacı toprakla buluşturarak şehrin her köşesini yeşillendirmeyi hedefliyor. Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, yeşil alanların artırılması noktasında titiz çalışmalar yaptıklarını açıkladı.

31.10.2024 12:29  Güncelleme: 12:32
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İlçe belediyeler ölçeğinde Türkiye'nin en kapsamlı fidanlığını bünyesinde bulunduran Kocasinan Belediyesi, ağaç dikim sezonuyla birlikte yine on binlerce ağacı toprakla buluşturuyor. Ağaç dikilen yerleri gezen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; "Ağaçlandırma çalışmalarıyla şehrin her köşesini yeşillendiriyoruz. Bahar ayına girdiğimizde, yemyeşil bir Kayseri ile uyanacağız!" dedi.

Seyrani kentsel dönüşüm alanındaki Bekir Yıldız Bulvarı'nın bir kısmına dikilen yüzlerce çınar ağacını inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, gelecek nesillere daha yeşil bir Kayseri bırakmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Baharla birlikte Kayseri Yemyeşil Olacak!" diye konuştu. Yeşil alanların artırılması noktasında titiz ve özenli bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar; "Belediyelerde her mevsimin farklı çalışma temposu vardır. Özellikle sonbahar, kış, ilkbahar ve yaz mevsiminde bu tempoyu yansıtan belediye çalışmalarını yürütüyoruz. Bu dönemde ağaçlandırma çalışmaları ön plandadır. Kayseri'mizin yemyeşil bir hale gelebilmesi için parkları, bulvarları ve ağaçlandırma alanlarıyla şehir merkezinde kent ormanları oluşturma gayreti içindeyiz. Bu doğrultuda, Seyrani kentsel dönüşüm alanındaki Bekir Yıldız Bulvarı'nın bir kısmına, sırayla dizilmiş yüzlerce çınar ağacı diktik. Ayrıca akçaağaç ve dişbudak gibi farklı ağaç türlerini Kocasinan'ın çeşitli bölgelerine yeşillendirme çalışmaları yapıyoruz. Ahievran Caddesi, Ali İhsan Alçı Bulvarı ve Erkilet Millet Bahçesi gibi şehrimizin farklı noktalarında benzer ağaçlandırma faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarla Kocasinan'ın her bir noktasını yemyeşil bir hale getirmeyi amaçlıyoruz. İnşallah, bahar ayına girdiğimizde yemyeşil bir Kayseri ile uyanacağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, bölgenin yeşillendirilmesi ve estetik güzelliğinin artması için çalışmaların devam edeceğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan Belediyesi'nden Yeşil Kayseri Çalışmaları - Son Dakika

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