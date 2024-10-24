Kocasinan Belediyesi'nden Yeşil Şehir Hamlesi: Yüzlerce Çınar Ağacı Dikildi - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesi'nden Yeşil Şehir Hamlesi: Yüzlerce Çınar Ağacı Dikildi

Kocasinan Belediyesi\'nden Yeşil Şehir Hamlesi: Yüzlerce Çınar Ağacı Dikildi

Kocasinan Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadele ve yeşil alan yaratma hedefiyle Bekir Yıldız Bulvarı çevresine 15-20 yaş arası yüzlerce çınar ağacı dikti. Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, daha yeşil bir şehir için çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü vurguladı.

24.10.2024 11:46  Güncelleme: 11:48
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Kocasinan Belediyesi, daha yeşil bir Kocasinan için Bekir Yıldız Bulvarı çevresine 15-20 yaş arası yüzlerce çınar ağacını toprakla buluşturdu. Gelecek için yapılacak en önemli yatırımlardan birinin ağaç dikmek olduğunu belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; iklim değişikliği nedeniyle ortaya çıkan olumsuzluklara karşı, daha yeşil bir şehir inşa edebilmek için yoğun gayret sarf ettiklerini söyledi.

Kocasinan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin her gün düzenli olarak bir bölgede ağaç dikimi yaptığını belirten Başkan Çolakbayrakdar, daha yeşil ve daha çevreci bir şehir için yoğun çaba harcadıklarını vurgulayarak; "Şehirlerin dokusu içerisinde belediyenin rutin olarak yaptığı gündelik işlerin yanı sıra bazı çalışmalar daha değerli ve önemlidir. Ağaç dikmek ise son derece kıymetlidir. Çünkü hem doğayı güzelleştirdiği gibi hem de iklim değişikliğinin önüne geçilmesine katkı sağlar. Bu doğrultuda uzun ömürlerinden ötürü geçmişten geleceğe köprü kuran çınar ağaçları, şehrimiz için ayrı bir öneme ve değere sahiptir. Bu noktada asırlık ağaçların korunması ve yeni çınar ağaçların dikilmesi için çok yönlü çalışmalar yürütüyoruz. Bu çınar ağaçlar zamanla büyüyerek Kocasinan içinde büyük bir orman oluşturacak. Bizden sonraki nesillere güzel bir miras olarak bırakacağımız bir hizmet olacağına inanıyorum. Bilindiği üzere, dünya standartlarına göre kişi başına düşen yeşil alan miktarı 9 metrekare iken, yaptığımız hizmetlerle Kocasinan'da kişi başına düşen bu miktar 15,65 metrekareye ulaşmıştır. Dünya standartlarının üzerine çıkmamıza rağmen bunu kendimiz için yeterli görmeyerek, daha yeşil bir Kocasinan için gayretimizi sürdürüyoruz. Yaptığımız çalışmalarla toplamda Kocasinan'da 6 milyon 399 bin 961 metrekare yeşil alan oluşmaktadır. Biliyoruz ki; çevreyi seven insanı da sever. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da bölgemizde daha yeşil, daha büyük alanlar oluşturacağız. Daha yeşil Kocasinan demek, daha yeşil Kayseri, daha yeşil Türkiye demektir. Bu yüzden çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Tüm çabamız, daha yaşanabilir ve yemyeşil bir Kayseri inşa etmektir. Bu vesileyle dikilen ve dikilecek olan ağaçların şehrimize ve çevremize güzellikler getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

'Kocasinan, geleceğe daha emin adımlarla yürüyor' diyen Başkan Çolakbayrakdar; "Daha yeşil Kocasinan'ın her bir bölgesinde ağaç dikme çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yaptığımız yatırımlar hem bugünümüze hem de geleceğimize yöneliktir" diyerek sözlerini tamamladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan Belediyesi'nden Yeşil Şehir Hamlesi: Yüzlerce Çınar Ağacı Dikildi - Son Dakika

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